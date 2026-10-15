Началникът на Клиниката по ревматология в УМБАЛ „Свети Георги” и декан на Медицинския факултет в Пловдив проф. Мариела Генева остава за постоянно в ареста. Тя настояваше пред Пловдивския апелативен съд да бъде освободена. Става дума за разследване за източване на милиони от Здравната каса в болницата в Пловдив.

Проф. Генева е направила частично самопризнание. От съда посочиха, че то може да повлияе на показанията на свидетелите.

Делото за мярката беше прекъснато за около половин час, след като обвияемата колабира в съдебната зала. След лекарска намеса състоянието ѝ беше стабилизирано. Тя призна вината си и заяви, че приема случващото се като наказание, изпитва морална вина и иска да бъде освободена срещу парична гаранция.

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От прокуратурата посочиха още, че схемата за източване на средства от НЗОК е действала в болницата в продължение на няколко години, докато проф. Генева е била в ръководството ѝ. До момента е установено неправомерно използване на личните данни на 2500 пациенти, които фиктивно са били хоспитализирани в клиниката. Решението на съда е окончателно.

Според адвоката на обвиняемата Георги Кутрянски няма опасност показанията на проф. Генева да повлияят на свидетелите. „Разпитани са тези свидетели, както и голяма част от обвиняемите. Тя е дала показания, които няма да коментирам. Към този момент няма опасност да се укрие. Част от свидетелите работят на нейното работно място”, заяви той.

Припомняме, че зетят на Генева, който беше пуснат срещу парична гаранция от 10 000 евро, не е внесъл иск да обжалва размера на гаранцията.