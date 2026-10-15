Двама души са починали от западнонилска треска в белгийския регион Фландрия на фона на разпространението на вируса в Европа. Местните власти потвърдиха смъртните случаи, като уточниха, че починалите са били сред хората с повишен риск от тежко протичане на заболяването.

Според местни медии във Фландрия са регистрирани общо 14 случая на инфекцията, включително двата с фатален изход.

Нови случаи на заразени и починали от западнонилска треска в Европа

Междувременно здравните власти в Германия съобщиха за първите установени местни заразявания при хора в югозападната провинция Баден-Вюртемберг. Двама души от районите на Щутгарт и Карлсруе са се инфектирали, без да са пътували наскоро в чужбина. Предполага се, че вирусът е бил предаден чрез ухапвания от заразени комари.

В Баден-Вюртемберг причинителят на заболяването е бил открит при птици и коне още през 2024 г. Според здравния министър на провинцията Оливер Хилденбранд появата на случаи при хора не е изненадваща, но засега няма основания да се смята, че съществува повишена опасност за населението.

Германия регистрира местно предаване на западнонилския вирус от 2019 г., като първоначално случаите са били съсредоточени предимно в източните части на страната. Към 7 октомври тази година са били документирани четири заразявания – две в Берлин и по едно в Саксония и Райнланд-Пфалц. Новите случаи в Баден-Вюртемберг показват, че вирусът се установява и в други райони.

По данни на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията през 2026 г. 18 европейски държави вече са съобщили за над 1850 случая на западнонилска треска.

Как се предава вирусът и колко опасен е той?

Западнонилската треска е вирусна инфекция, която се разпространява основно чрез ухапване от заразени комари. В природата вирусът циркулира предимно сред дивите птици, но комарите могат да го пренасят и на хора, коне и други бозайници.

Климатичните промени могат да увеличат риска от по-мащабни и продължителни епидемии от западнонилска треска и сродния ѝ вирус усуту в Европа. Това показва изследване на Марикен де Вит от Университета във Вагенинген, Нидерландия.

Според анализа повишаването на температурите е основният фактор, който може да ускори разпространението на двата вируса и да удължи периодите на заразяване. Значение имат и промените в популациите на комарите и птиците, чрез които инфекциите се разпространяват.

Западнонилската треска се е разпространила в 12 държави в Европа

Според германския институт „Роберт Кох“ приблизително 20% от заразените развиват симптоми, наподобяващи грип - температура, главоболие, мускулни болки и обща отпадналост. При около един на всеки 100 инфектирани заболяването може да протече тежко, като засегне централната нервна система и причини менингит или енцефалит – възпаление на мозъка. В най-тежките случаи са възможни неврологични усложнения, кома и смърт. Повечето заразени се възстановяват без сериозни усложнения, но при хората с тежко протичане могат да останат продължителни здравословни последици.

Западнонилската треска засяга и други части на Европа, включително България. Според последните публикувани данни на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията от началото на сезона до 7 октомври са регистрирани 1855 местно придобити инфекции в 18 държави. Най-тежко засегнати са Италия с 748 случая и Гърция с 445, следвани от Франция, Испания и Румъния. В България са отчетени два случая, а заразявания има още в Северна Македония, Сърбия, Нидерландия, Хърватия и редица други европейски страни.

Редактор: Цветина Петкова