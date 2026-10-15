Ята от редки видове жерави започнаха да се струпват в североизточната китайска провинция Хейлундзян, където есенната миграция е в разгара си.

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Във влажната зона на Националния природен резерват „Река Наоли“ бяха забелязани стотици беловрати жерави - вид, който в Китай е под най-висока степен на национална защита, както и червено короновани жерави и ориенталски щъркели. Разположен в северната част на миграционния маршрут „Източна Азия- Австралия“, районът е ключово място за почивка на прелетните птици, които се отправят на юг.

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През последните години местните власти са предприели мерки за подобряване на местообитанията в района, включително чрез попълване на водните запаси и възстановяване на растителността.

Редактор: Станимира Шикова