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Зъболекарят, който вае скулптури и зъби еднакво добре
В предаването „Социална мрежа“ по NOVA NEWS зъболекарят д-р Светозар Куюмджиев разказва как, макар да не успява да завърши Художествената академия, днес умело жонглира между стоматологията и изкуството. Неговата история е доказателство, че когато истински вярваш в мечтите си и не се отказваш от тях, дори препятствията по пътя не могат да те спрат!
Д-р Куюмджиев сподели, че дори направата на зъбите е вид изкуство, една малка микроскулптура, която трябва да имаш търпение да направиш.
Скулптура, купена за 300 паунда, се оказа дело на автора на фонтана „Треви“
Той разказа, че когато е на морето, любимото му занимание е да търси интересни камъни по брега, които да използва за направата на фигури.
Зъболекарят сподели, че се е запалил по изкуството още като дете, когато от отрязан клон от круша е направил човешка глава.
Целия разговор вижте във видеото.Редактор: Цвета Лазаркова
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