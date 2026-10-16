В предаването „Социална мрежа“ по NOVA NEWS зъболекарят д-р Светозар Куюмджиев разказва как, макар да не успява да завърши Художествената академия, днес умело жонглира между стоматологията и изкуството. Неговата история е доказателство, че когато истински вярваш в мечтите си и не се отказваш от тях, дори препятствията по пътя не могат да те спрат!

Д-р Куюмджиев сподели, че дори направата на зъбите е вид изкуство, една малка микроскулптура, която трябва да имаш търпение да направиш.

Скулптура, купена за 300 паунда, се оказа дело на автора на фонтана „Треви“

Той разказа, че когато е на морето, любимото му занимание е да търси интересни камъни по брега, които да използва за направата на фигури.

Зъболекарят сподели, че се е запалил по изкуството още като дете, когато от отрязан клон от круша е направил човешка глава.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова