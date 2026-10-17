Жена загина при катастрофа край Луковит, съобщи за БТА говорителят на Областната дирекция на МВР в Ловеч Габриела Тодорова.

Инцидентът е станал около 13:00 часа. Ударили са се лек и товарен автомобил. 72-годишната жена, която е шофирала колата, е загинала в линейката на път за болницата. Тя е пътувала в посока Луковит.

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Движението в района на инцидента е ограничено. Трафикът се осъществява по обходен маршрут: Луковит - път I-3 - Радомирци - път III-3006 - Рупци - Червен бряг и обратно. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, призовават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Редактор: Габриела Павлова