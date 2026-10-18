Индиецът Сандип Кумар сменя родното си село в Индия, наброяващо 10 000 жители, с българското село Батулци, където живеят около 160 души. „Аз съм роден на село и търсих село, и най-накрая намерих тоя място. От индийското село дойдох в българско село“, сподели йога преподавателят Сандип Кумар в рубриката „Нищо лично“ по NOVA.

По думите му основното сходство между селския живот в Индия и в България е усещането за простор и близост с хората. „Свобода и спокойствие, добри хора, да можеш да ставаш и да излизаш на двора, да тичаш, бягаш, да викаш, да крещиш. В София апартамент не мога даже да кихаш, затова тука е свобода“, каза Сандип Кумар. Родното му място в Индия се нарича Амин и се намира на около 7000 километра от Батулци.

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Индиецът пристига в България през 2010 година, след като завършва магистратура по човешко съзнание и йога в Индия. Докато работи като преподавател в индийски университет, среща българин със здравословен проблем, който по-късно го кани в страната чрез Йога федерацията. Впоследствие попада на обява в интернет за имот в Батулци. По думите му още при първото влизане усеща енергията на мястото и с помощта на приятели и местни майстори го превръща в свой дом.

В Батулци той показва и къщата, в която навремето е отсядал Васил Левски и е основал местния революционен комитет. „Естествено, че знам за Васил Левски - той е най-големият революционер на България. Аз от дете го уважавам и когато чувам неговото име, когато се сещам за него, просто изтръпвам“, заяви Сандип Кумар.

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