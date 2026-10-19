Снимка: БТА
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Днес е и кулминацията на тържествата от визитата му в България
Трети ден от посещението на Вселенския патриарх Вартоломей у нас. Днес е и кулминацията на тържествата от визитата му в България. Вартоломей и Даниил ще отслужат Литургия в Рилската света обител.
Вартоломей: Светът има изключителна нужда от мир (ВИДЕО+СНИМКИ)
Припомняме, че посещението на Вартоломей е свързано именно с две големи годишнини от живота на свети Йоан Рилски – 1150 години от рождението му и 1080 години от успението му. На днешната дата Рилският манастир отбелязва празника на своя небесен покровител – свети Йоан Рилски Чудотворец.Редактор: Габриела Павлова
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