Трети ден от посещението на Вселенския патриарх Вартоломей у нас. Днес е и кулминацията на тържествата от визитата му в България. Вартоломей и Даниил ще отслужат Литургия в Рилската света обител.

Вартоломей: Светът има изключителна нужда от мир (ВИДЕО+СНИМКИ)

Припомняме, че посещението на Вартоломей е свързано именно с две големи годишнини от живота на свети Йоан Рилски – 1150 години от рождението му и 1080 години от успението му. На днешната дата Рилският манастир отбелязва празника на своя небесен покровител – свети Йоан Рилски Чудотворец.

Редактор: Габриела Павлова