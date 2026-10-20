Софийският градски съд осъди мъж на две години затвор условно за пране на пари в размер на над 2,1 милиона лева. Средствата преминали през дружество, което той притежавал и управлявал, съобщиха от Софийската градска прокуратура.

Според установеното по делото мъжът извършил общо 18 финансови операции на стойност 2 155 072 лева. Част от парите били превеждани по банкови сметки на други фирми, а останалите били теглени в брой.

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Разследването установило, че подсъдимият предполагал, че средствата произхождат от тежко престъпление, свързано с измама, включително извършена чрез компютърни технологии. Съдът приел, че отделните финансови операции са част от едно продължавано престъпление, и признал мъжа за виновен по обвинението в пране на пари.

Наложеното наказание е две години лишаване от свобода, но изтърпяването му е отложено с четиригодишен изпитателен срок. Това означава, че осъденият няма да влезе в затвора, ако спазва законовите условия през този период. Решението на Софийския градски съд не е окончателно и може да бъде обжалвано пред по-горна инстанция.

Редактор: Цветина Петкова