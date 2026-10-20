Снимка: БТА/АП
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Допълнителните ресурси ще включват морски патрулни самолети, радарни системи, дронове и разузнавателен персонал
НАТО ще разположи допълнителни средствата за наблюдение и разузнаване в Черноморския регион след атаките срещу търговски кораби, предава "Ройтерс". Допълнителните ресурси ще включват морски патрулни самолети, радарни системи, дронове и разузнавателен персонал.
Днес посланиците в НАТО се срещнаха в Северноатлантическия съвет, за да обсъдят сигурността в Черно море, съобщи говорителят на Алианса Алисън Харт в X.
Today, NATO Ambassadors met in the North Atlantic Council to discuss security in the Black Sea. NATO has already strengthened our posture along the eastern flank, including with counter-drone capabilities. NATO will be sending additional assets to the region, including support for surveillance, reconnaissance, and forensics. We will continue to stand united and ensure that we are ready and able to address any threat and to keep our one billion people safe— NATO Spokesperson (@NATOpress) October 20, 2026
НАТО вече засили позициите си по Източния фланг, включително чрез способности за противодействие на дронове. Алиансът ще изпрати допълнителни средства в региона, включително средства за наблюдение, разузнаване и криминалистичен анализ, добави тя.
ВСИЧКО ЗА АТАКУВАНИТЕ ОТ ДРОНОВЕ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Ина Григорова
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