Трагичен инцидент помрачи състезанието PCA British Finals в Англия. 33-годишният бодибилдър Матеуш Хмура почина, след като припадна по време на надпреварата в неделя в Telford International Centre.

Полският състезател участваше в категорията Classic Bodybuilding Medium, когато внезапно падна на сцената пред очите на останалите културисти и зрителите. На място незабавно се притекоха медицинските екипи. В спасителната операция се включиха и местните служби за спешна помощ. Хмура беше откаран с линейка в болница, но въпреки усилията на лекарите почина. Организаторите потвърдиха смъртта му на следващия ден.

Футболист почина по време на мач у нас

Състезанието беше временно прекъснато, докато медиците оказваха помощ на спортиста. След транспортирането му до болницата организаторите проведоха среща с участниците и взеха решение надпреварата да продължи. В този момент все още не било известно, че бодибилдърът е починал.

Bodybuilder Mateusz Chmura Dies at 33 After Collapsing on Stage During Competition https://t.co/khyEkHYCuu — GENERATION IRON (@GenerationIron) October 19, 2026

Асоциацията по физическа култура публикува официално съобщение, в което изрази съболезнования на съпругата, семейството и приятелите на Хмура. Организаторите благодариха на медицинските екипи и на зрителите, които се включили в опитите за спасяването му. Те призоваха също да бъде уважено личното пространство на близките на починалия.

Матеуш Хмура живеел в английския град Уейкфийлд. Според специализирания портал FrontDouble той направил дебюта си в състезателния бодибилдинг само две седмици по-рано. Тогава завършил на второ място в турнира PCA First Timers в Йоркшир.

На На 19 октомври Хмура трябвало да отпразнува своя 34-ти рожден ден. Точната причина за смъртта му засега не е оповестена.

Редактор: Дарина Методиева