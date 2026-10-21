Точно в 04:00 часа сутринта в неделя, 25 октомври, връщаме стрелките на часовника с час назад, напомнят от Българския институт по метрология.

Така страната ни преминава от лятното към зимното астрономическо време.

От Съвета на Европейския съюз посочват, че според действащата в момента директива всички държави членки преминават към лятното часово време в последната неделя на март и обратно към стандартното за тях време ("зимно часово време") в последната неделя на октомври, предава БТА.

Лятното часово време се използва, за да се получи по-добро съвпадение между светлата част на деня и активните часове на работещите и учещите. Местенето на стрелките в Европа е въведено през 1976 г. по искане на Франция. В България тази практика е въведена през 1979 г.

Редактор: Ина Григорова