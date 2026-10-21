България няма да участва във финансирането на закупуването на нови смъртоносни оръжия за Украйна чрез Европейския механизъм за подкрепа на мира. Това предвижда позиция, одобрена от Министерския съвет. Страната ни обаче ще продължи да изпълнява финансовите си ангажименти към механизма, като средствата ѝ ще бъдат насочвани единствено към несмъртоносна помощ.

Правителството е решило България да използва процедурата на т.нар. „конструктивно въздържане“. Това означава, че страната ни няма да подкрепя конкретни европейски решения за финансиране на нови смъртоносни оръжия, но и няма да пречи на останалите държави членки да ги приемат.

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Европейският механизъм за подкрепа на мира е създаден през 2021 г. и чрез него Европейският съюз финансира дейности в областта на сигурността и отбраната, включително помощ за Украйна. Средствата се осигуряват от държавите членки, като размерът на вноската на всяка страна зависи от нейния брутен вътрешен продукт.

От правителството уточняват, че финансовите задължения на България по този механизъм са поети от предишни кабинети. Ако страната ни спре да извършва дължимите плащания, това може да доведе до начисляване на лихви и до загуба на възможността да ѝ бъдат възстановени средства за вече предоставена помощ. Затова кабинетът е избрал вариант, при който България продължава да участва финансово, но парите ѝ няма да бъдат използвани за закупуване на нови смъртоносни оръжия.

Правителството ще настоява българският финансов принос да бъде насочван с предимство към райони в Украйна, в които живеят представители на българското национално малцинство. Възможностите за подобно разпределение на средствата все още се обсъждат с Европейската комисия.

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В мотивите към решението се подчертава, че като черноморска държава България има пряк интерес от прекратяване на войната в Украйна и възстановяване на сигурността в региона.

Според правителството насочването на българските средства единствено към несмъртоносна помощ е начин страната ни да продължи да подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украйна, без да участва във финансирането на нови смъртоносни оръжия чрез този механизъм. Кабинетът заявява, че се противопоставя на продължителната военна конфронтация и подкрепя усилията за възстановяване на дипломатическите контакти и започване на преговори за прекратяване на военните действия.

Редактор: Цветина Петкова