Когато започне война, информацията от мястото на бойните действия често е противоречива. Едната страна съобщава за унищожен военен обект, а другата твърди, че е ударено цивилно население. Такива примери са все по-често срещани около войната на Русия в Украйна и конфликтите в Близкия изток.

В социалните мрежи се появяват видеоклипове и снимки, но все по-трудно става ясно кога и къде са заснети. Журналистите и разследващите екипи невинаги могат да стигнат до засегнатите райони, за да проверят какво се е случило. Именно тези фактори в комбинация с пика на социалните мрежи водят до възхода на модерната дезинформация. В такива случаи част от отговорите може да дойдат от Космоса.

Google се готви да тества чипове за изкуствен интелект в Космоса

Сателитните изображения дават възможност да се проследят промени на земната повърхност, дори когато достъпът до нея е невъзможен. Сравнението на снимки отпреди и след дадено нападение може да покаже разрушени сгради, следи от пожари, кратери, щети по инфраструктурата и цялостния мащаб на нападението. Понякога то помага да се установи и в какъв период са настъпили разрушенията.

Снимка: iStock

Това обаче не означава, че една снимка може да обясни всичко. Тя може да покаже, че сграда е разрушена, но невинаги разкрива какво е причинило разрушението или кой стои зад него. За да се стигне до по-надеждни изводи, изображенията трябва да се сравняват с други данни - видеозаписи, свидетелски показания и информация за конкретното нападение. Именно тук започва работата на разследващите журналисти и анализаторите на визуални доказателства.

► Две снимки, които показват какво се е променило

Един от най-разпространените методи е сравнението на изображения от различни дати. Анализаторите разглеждат как е изглеждал даден район преди предполагаемото нападение и какво се вижда след него.

На единия кадър сградите може да са непокътнати, а на следващия да личат срутени покриви, отломки или следи от взрив. Когато местоположението на изображенията е потвърдено, подобна съпоставка може да установи, че в района действително са настъпили разрушения.

Human Rights Watch (HRW) използва този подход в разследвания на нападения в Сирия, включително в райони, до които организацията няма свободен достъп. В материала си „Proving Patterns of Cruelty from Afar“ правозащитниците описват как съчетават свидетелски показания, данни за въздушния трафик, видеозаписи и сателитни изображения, за да възстановят събитията и да оценят нанесените щети.

Изборът на изображения също има значение. Снимките с висока резолюция позволяват да се разгледат отделни сгради и видими поражения. Други сателити заснемат едни и същи райони по-често и така помагат да се проследи кога е настъпила дадена промяна.

Двете възможности се допълват. Една много детайлна снимка може да покаже мащаба на разрушението, но да не даде достатъчно информация кога точно е настъпило то. Поредица от изображения с по-ниска резолюция може да помогне за стесняване на времевия интервал. Затова анализаторите не разчитат само на един кадър, колкото и убедителен да изглежда той. Важни са сравнението, датите на заснемане и потвърждението от други източници.

► Какво може да се види от Космоса

Сателитните изображения се различават според технологията, с която са направени. Оптичните снимки наподобяват обикновена въздушна фотография и позволяват да се видят сгради, пътища, изгорели участъци и други промени по терена.

Радарните сателити работят по различен начин. Те изпращат радарни сигнали и измерват отраженията им от земната повърхност. Технологията, известна като радар със синтетична апертура (SAR), позволява събиране на данни и през нощта, както и при облачност, макар че резултатите се разчитат по-трудно от обикновените снимки.

Снимка: iStock

Амнести Интернешънъл използва подобни методи чрез своя Crisis Evidence Lab - екип, който проверява цифрови материали и анализира визуални доказателства от конфликтни зони. При разследванията си организацията съпоставя сателитни изображения с видеоклипове, фотографии, свидетелски показания и данни за използвани оръжия.

Така могат да бъдат открити следи от взривове, разрушени сгради и промени в разположението на обекти. Самата следа обаче не е достатъчна, за да се установи какво оръжие е използвано или кой го е изстрелял.

Например кратерът може да даде насоки за характера на взрива, но не непременно да покаже какъв боеприпас го е причинил. За по-точен извод може да са необходими снимки на останки от оръжие, видеозаписи от нападението или експертен анализ.

► От изображението до проверимия факт

Преди да бъде използвана като доказателство, една сателитна снимка трябва да бъде проверена. Първият въпрос е къде е направена. След това идва и другият - кога? При геолокацията анализаторите търсят разпознаваеми ориентири — формата на сградите, пресечките, пътищата и особеностите на терена. Те ги сравняват с карти, други сателитни изображения и кадри, заснети на място.

Според сателитни кадри Техеран може би възстановява съоръжения, свързани с разработването на ядрени оръжия

За установяването на времето се проверяват датата на заснемане и други налични данни. Когато е възможно, изображенията се съпоставят с видеозаписи от събитието, метеорологични условия и видими особености като сенки. Тези проверки са особено важни, когато в социалните мрежи се разпространяват кадри с твърдение, че показват конкретно нападение. Дори изображението да е истинско, това не означава автоматично, че е заснето на посоченото място или в посочения момент.

Следва съпоставянето с други източници. Ако се твърди, че е ударено училище, анализаторите могат да проверят местоположението на сградата, да потърсят видеозаписи от района и да сравнят изображенията преди и след събитието. Свидетелските показания могат да дадат информация за случилото се вътре или около сградата, която няма как да се види от орбита.

Така различните източници запълват отделни части от картината. Сателитната снимка показва физическите промени, видеото може да документира обстановката непосредствено след удара, а очевидците могат да разкажат какво са видели и чули. Има обаче една уловка - няколко публикации не означават непременно няколко независими потвърждения. Ако всички преповтарят информация от един и същ източник, доказателствената основа не става по-силна, само защото твърдението е разпространено многократно.

► Газа и разрушенията, проследени от орбита

На 7 октомври 2023 г. бойци на "Хамас" навлизат в Израел от Ивицата Газа, извършвайки най-тежкия терористичен атентат в историята на страната. Вследствие на това започва дългогодишна война и операция в анкава. В Ивицата Газа сателитните изображения придобиха особено значение заради ограничения достъп на журналисти и независими наблюдатели до голяма част от засегнатите райони.

Сателитният център на ООН UNOSAT използва изображения с висока резолюция, за да оценява състоянието на сградите. Чрез сравнение на кадри от различни периоди специалистите отбелязват обекти с видими поражения и публикуват резултатите под формата на карти и технически доклади.

Снимки: Google Earth - Газа преди и след военната операция

Това позволява разрушенията да бъдат проследени в мащаб, който трудно би бил обхванат само чрез репортажи от място. Вместо да се документира щетата по една сграда, може да се оцени състоянието на цели квартали и населени места.

Тези оценки обаче трябва да се четат внимателно. Докладът описва състоянието, видимо в изображенията, използвани при изготвянето му. Ако след заснемането са последвали нови удари, ситуацията вече може да е различна. Освен това видимите щети невинаги позволяват да се установят причината и точният момент на разрушението.

Снимки: Google Earth - Газа преди и след военната операция

Bellingcat също разглежда възможностите за проследяване на пораженията в Газа. В материал за Gaza Damage Proxy Map изданието обяснява как автоматизирани методи за откриване на промени могат да се използват заедно с данните на UNOSAT.

Тук резултатите зависят и от начина, по който работи алгоритъмът. При по-нисък праг на засичане системата може да открие повече потенциално засегнати обекти, но и да отбележи места, където всъщност няма разрушения. При по-висок праг сигналите може да са по-надеждни, но някои реални щети да останат извън картата.

Това е важно уточнение за всеки, който използва подобни данни. Цветните петна върху картата не са окончателно доказателство за разрушение. Те показват къде има вероятна промяна, която трябва да бъде проверена допълнително.

► Украйна: Kакво доказват сателитните снимки при нападения срещу цивилни

След началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна сателитните изображения станаха част от разследванията на нападения срещу цивилни обекти.

Амнести Интернешънъл използва този тип данни заедно със свидетелски показания, видеозаписи, фотографии и анализ на оръжия. В методологично обяснение от март 2022 г. организацията описва как проверява мястото и времето на заснемане, анализира видимите поражения и търси допълнително потвърждение за случилото се.

Снимка: Google Earth - Металургичен комбинат Азовстал, Мариупол, преди и след руските атаки

Тази работа може да помогне за проверката на официални твърдения. Ако дадена страна отрича, че е засегнат определен район, изображенията могат да покажат дали там има разрушения. Сравнението на кадри от различни дати може да установи и дали щетите са се появили преди или след конкретно събитие.

Но има разлика между това да се докаже, че една сграда е разрушена, и да се установи дали нападението срещу нея е било незаконно. За подобна правна оценка са нужни повече сведения. Важно е какъв е бил характерът на обекта, дали е използван за военни цели, каква информация е имал нападателят и какви цивилни вреди са могли да бъдат предвидени. Трябва да се разгледат и обстоятелствата около самата атака, включително използваното оръжие.

Снимка: Google Earth - Металургичен комбинат Азовстал, Мариупол, преди и след руските атаки

Една снимка на разрушена болница или жилищна сграда не дава отговор на всички тези въпроси. Тя може да бъде важна част от разследването, но не замества останалите доказателства.

Същото важи и за установяването на отговорността. За да се свърже дадено нападение с конкретна страна или военна част, са необходими допълнителни данни. Те могат да включват видеозаписи, информация за траекторията на боеприпасите, свидетелски показания и сведения за военната обстановка в района.



► Буча: Sателитните снимки срещу официалната версия

Един от най-показателните примери за ролята на сателитните изображения е разследването на убийствата на цивилни в украинския град Буча през март 2022 г. След оттеглянето на руските войски в началото на април по улиците бяха открити тела на загинали жители.

Показаха сателитни снимки на масов гроб в Буча (ВИДЕО)

Москва отрече руските сили да са отговорни за убийствата и заяви, че кадрите са инсценирани след изтеглянето на армията. Анализ на сателитни снимки на компанията Maxar, публикуван от The New York Times, обаче показа, че телата на няколко цивилни по улица „Яблонска“ са били на същите места още в средата на март, когато градът е бил под руски контрол. Съпоставянето на изображенията с видеозаписи, заснети след оттеглянето на войските, помогна да се провери хронологията на събитията и да се опровергае твърдението, че телата са били оставени там по-късно.

Снимка: Google Earth - Локацията на масовите гробове в Буча

Разследването на Human Rights Watch, публикувано на 21 април 2022 г., също включва анализ на сателитни изображения наред с интервюта с жители, фотографии, видеозаписи и огледи на място. Организацията документира множество случаи на незаконни убийства и други предполагаеми военни престъпления. Случаят с Буча показва как сателитните данни могат да помогнат за проверката на спорни твърдения и за възстановяването на последователността на събитията, когато достъпът до мястото е бил ограничен.

► Когато алгоритъмът търси разрушения

При големи конфликти броят на засегнатите сгради може да достигне хиляди. Проверяването на всяка от тях поотделно отнема време, затова изследователите използват и автоматизирани системи за откриване на промени в сателитните изображения.

Сателитни снимки показват значителни щети по руското пристанище Новоросийск

Тези инструменти сравняват данни от различни моменти и отбелязват места, на които вероятно има разрушения. Така анализаторите могат по-бързо да насочат вниманието си към определени райони.

Проблемът е, че алгоритъмът не винаги разпознава правилно причината за промяната. Различното осветление, сенките, строителните дейности или условията на заснемане могат да доведат до погрешни резултати. Възможно е и частично разрушена сграда да остане незабелязана, ако промяната е твърде малка или качеството на изображенията е недостатъчно.

Затова автоматизираните карти са полезни най-вече като отправна точка за по-задълбочена проверка. Те могат да посочат къде да се търсят поражения, но не могат сами да установят какво точно се е случило.

Това разграничение е особено важно, когато резултатите се публикуват в медиите. Ако една система отбелязва вероятни разрушения, журналистът трябва да посочи какво всъщност показват данните и какви са ограниченията им, вместо да представя всяка маркирана сграда като потвърден случай.

► Какво остава извън кадъра

Колкото и полезни да са сателитните изображения, те имат своите ограничения. Облаците могат да попречат на оптичното заснемане, а между две снимки може да мине достатъчно време, за да се случат няколко различни събития. Освен това не всички изображения са с еднаква резолюция и честота на заснемане.

Най-същественият проблем е, че видимите последствия невинаги разкриват причината. Една срутена сграда може да е била поразена от въздушен удар, артилерия или вторична експлозия. Възможно е разрушението да е причинено и от пожар или контролирано събаряне. Самото изображение невинаги позволява да се избере между тези възможности.

Има значение и периодът между снимките. Ако на единия кадър сградата е непокътната, а на другия вече е разрушена, може да се установи, че промяната е настъпила между двете заснемания. Точният час и извършителят обаче остават отделни въпроси.

Сателитни кадри показват комплекса „Фордо” преди и след американските удари (ВИДЕО)

Снимка: Google Earth - Айта аш Шааб, Южен Ливан, преди и след израелски удари

Затова при сериозните разследвания се пазят оригиналните файлове, записва се откъде са получени изображенията и се документират стъпките на анализа. Изследователите трябва да могат да обяснят как са стигнали до заключенията си и кои части от тях са потвърдени, а кои остават несигурни.

Това е важно и защото събраните материали могат да бъдат използвани в бъдещи разследвания за нарушения на човешките права или във връзка с търсенето на правна отговорност. За подобни цели не е достатъчно изображението да изглежда убедително. Необходимо е да може да се провери неговият произход и начинът, по който е анализирано.

► Сателитът не вижда всичко

Сателитът не може да чуе заповедите на военните командири, да разговаря с оцелелите или да разбере какво се е случило зад стените на една сграда. Той не знае защо е била избрана дадена цел и каква информация е имал човекът, наредил атаката.

Но може да покаже неща, които иначе биха останали трудни за проверка. Изображенията дават възможност да се проследят разрушения в райони, където журналистите не могат да работят безопасно, и да се сравнят видимите факти с официалните версии за дадено събитие.

Най-полезни са случаите, в които различните източници се допълват. Сателитните снимки могат да покажат какво е останало от една сграда. Видеозаписите могат да дадат представа за случилото се непосредствено след удара. Очевидците могат да разкажат какво са видели, а специалистите да анализират използваното оръжие и обстоятелствата около нападението.

Едва след съпоставянето на тези данни може да се направи по-пълна оценка на случилото се. Понякога тя потвърждава първоначалните твърдения. В други случаи разкрива несъответствия, които налагат допълнителна проверка.

Сателитните изображения не могат сами да разкажат историята на една война. Те обаче позволяват разрушенията да бъдат документирани дори когато достъпът до мястото е невъзможен. А когато данните са проверени и съпоставени с други доказателства, става по-трудно случилото се да бъде отречено или представено по начин, който не отговаря на фактите.

Автор: Георги Иванов

Редактор: Георги Иванов