Сателитни снимки от неделя показват значителни щети по руското пристанище Новоросийск. Два дни по-рано Украйна съобщи, че е нанесла удари с ракета собствено производство.

Руските власти признаха, че срещу Новоросийск е имало атака. Те съобщават, че са свалили дронове, а части от тях предизвикали пожар, който бързо бил загасен.

Според Киев Русия планира производство на 120 000 планиращи бомби до края на годината

Това е стандартното изявление, с което в Русия съобщават за повечето украински атаки. От сателитните снимки, въпреки голямото разстояние, се виждат значителни поражения по инфраструктурата.

Москва: Русия е готова за нова среща Путин–Тръмп в Будапеща при добра подготовка

Новоросийск е от ключово значение за Русия. На пристанището се намира един от големите терминали за износ на суров петрол. Постъпленията от него са основният източник на пари за войната в Украйна.

Редактор: Ивайла Митева