Русия планира да произведе тази година до 120 000 от евтините и разрушителни планиращи бомби, заяви високопоставен служител на украинското разузнаване. Сред тях има и около 500 от нова версия с по-голям обсег, способна да достига повече градове.

След началото на пълномащабната инвазия в Украйна през 2022 г. Русия значително увеличи производството на оръжие, като заводите от отбранителната ѝ промишленост работят денонощно. Москва не разкрива подробности за военното производство, тъй като данните са засекретени.

Жертви и ранени, сред които бременна жена и деца, при масирани руски удари срещу Киев

"Ройтерс" не успя да потвърди целта за 2025 г., която генерал-майор Вадим Скибицки, заместник-началник на украинското военно разузнаване, разкри в интервю. Той не посочи източника на информацията, нито даде по-ранни данни за сравнение, но посоченото би означавало значително увеличение в производството на този тип боеприпаси, които използват крила, а понякога и двигатели, за да прелетят десетки километри до целите си.

Числото 120 000 включва както нови боеприпаси, така и съществуващи бомби, модернизирани да планират.

Скибицки заяви, че руските сили изстрелват между 200 и 250 планиращи бомби дневно. Миналия месец средният дневен брой е бил около 170, сочат данни на украинското Министерство на отбраната.

„Възможно е те да бъдат свалени, но броят на тези бомби, произведени в Русия, е огромен“, каза Скибицки. „Това е заплаха - заплаха, която ще наложи да реагираме по подходящ начин“.

Бомбите, чийто обсег преди това се оценяваше на до 90 км, могат да пробиват украинската отбрана, без да се изпращат самолети на фронтовата линия, където биха били уязвими.

Те са значително по-евтини от ракетите и се произвеждат в много по-големи количества. Няколкостотинте килограма експлозив, които съдържат, могат да разрушат цели сгради и укрепления. С тях бяха бомбардирани градове на фронтовата линия като Харков и Херсон.

Русия започва масово производство на нова планираща бомба, способна да прелита до 200 км от мястото на изстрелване от изтребител, каза Скибицки, добавяйки, че Москва планира да произведе около 500 такива до края на годината.

Украйна смята още, че Русия работи по модификации на тези бомби, така че те да могат да летят до 400 км, което ще позволи на Москва да атакува още повече украински градове, без да използва ракети, допълни той.

Редактор: Мария Барабашка