Били са поразени жилищни сгради в почти всеки район на украинската столица
Русия е нанесла масирана атака срещу Киев в петък сутринта, съобщи кметът на града Виталий Кличко. Ударени са множество квартали на украинската столица, което е довело до избухването на пожари. Има и разпръснати отломки от ракети и дронове.
Четирима души загинаха, а 26 бяха ранени. Сред пострадалите има бременна жена и деца. Петима от ранените са в болница, включително мъж в тежко състояние.
Безсънна нощ за Киев: Ударени домове, метро и детска градина
Военната администрация на града предупреди, че са били поразени жилищни сгради в почти всеки район на Киев и призова хората да останат в бомбоубежищата. Съобщава се за нанесени щети по отоплителната и водопреносната мрежа, както и по енергийната система.
Най-малко 15 загинали и 99 ранени при руски удари срещу Киев
Същевременно руски официални източници съобщиха за поражения от украински дронове по три жилищни сгради и нефтена база в черноморския пристанищен град Новоросийск.
