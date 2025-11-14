Русия е нанесла масирана атака срещу Киев в петък сутринта, съобщи кметът на града Виталий Кличко. Ударени са множество квартали на украинската столица, което е довело до избухването на пожари. Има и разпръснати отломки от ракети и дронове.

Четирима души загинаха, а 26 бяха ранени. Сред пострадалите има бременна жена и деца. Петима от ранените са в болница, включително мъж в тежко състояние.

Безсънна нощ за Киев: Ударени домове, метро и детска градина



Военната администрация на града предупреди, че са били поразени жилищни сгради в почти всеки район на Киев и призова хората да останат в бомбоубежищата. Съобщава се за нанесени щети по отоплителната и водопреносната мрежа, както и по енергийната система.

Най-малко 15 загинали и 99 ранени при руски удари срещу Киев

Същевременно руски официални източници съобщиха за поражения от украински дронове по три жилищни сгради и нефтена база в черноморския пристанищен град Новоросийск.

Редактор: Станимира Шикова