Русия е готова за среща между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп в унгарската столица Будапеща, ако тя е добре подготвена и е базирана на споразуменията от срещата на двамата лидери в щата Аляска. Това обяви външното министерство в Москва, цитирано от "Ройтерс".

Тръмп и Путин се срещнаха на 15 август в Анкоридж, Аляска. Миналия месец беше предвидено двамата да разговарят в Будапеща, но срещата им се отмени.

Срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Будапеща е официално отменена

"Контактите между министъра на външните работи Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио ще продължат, ако е необходимо", поясни говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от "Ройтерс".

Редактор: Дарина Методиева