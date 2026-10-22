64-годишен мъж е обвинен в извършване на блудствени действия с 12-годишно момиче в Лом. По искане на Районната прокуратура в Монтана съдът е постановил той да остане в ареста.

Според разследващите посегателствата са извършени през лятото на 2026 г. в къща в крайдунавския град.

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В хода на разследването са събрани доказателства, въз основа на които мъжът с инициали Н.Н. е привлечен като обвиняем за блудствени действия с малолетно лице. Прокуратурата разследва случая като продължавано престъпление.

По настояване на държавното обвинение спрямо 64-годишния мъж е наложена най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“.

Съдебното определение не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Окръжния съд в Монтана в предвидения от закона срок. Работата по случая продължава под надзора на Районната прокуратура в Монтана.

Редактор: Цветина Петкова