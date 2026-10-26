Причината за инцидента е загуба на стабилност при повдигането на платформата

Един човек загина, а четирима са в неизвестност, след като голяма нефтена платформа потъна в Атлантическия океан край бреговете на Габон. Инцидентът е станал в събота вечерта близо до крайбрежния град Майумба, съобщава The Telegraph.

Платформата Prospector 5 е собственост и се управлява от базираната на Бермудските острови компания Borr Drilling. На борда ѝ е имало 115 души. По информация на "Ройтерс" загиналият е индийски гражданин, а сред изчезналите са трима граждани на Габон и още един човек.

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От компанията съобщиха, че съоръжението е претърпяло внезапно пропадане на един от опорните си крака по време на операция по повдигането му. Това довело до загуба на стабилност и последващо потъване.

Предварителната информация показва, че по време на дейностите по предварително натоварване платформата е претърпяла внезапно пропадане, което е довело до загуба на стабилност и последващо потъване“, посочват от Borr Drilling.

Платформите от този тип се използват за сондажи в сравнително плитки води. Те разполагат с три или четири опорни крака, чрез които се повдигат над морската повърхност. При подобен инцидент един от краката може да проникне по-дълбоко от очакваното в морското дъно, което нарушава равновесието на съоръжението.

Министерството на петрола и газа на Габон е задействало кризисно звено и е разпоредило военноморските сили да засилят издирвателните и спасителните операции. Изпратен е и екип за реакция при замърсяване, който да защити крайбрежието и близкия национален парк Майумба.

Норвежката компания Panoro Energy, която притежава 17,5% дял в лиценза за сондажните дейности, съобщи, че производството е спряно. По данни на компанията няма информация за щети или за изпускане на замърсяващи вещества в морето.

BW Energy, чиито акции се търгуват на борсата в Осло, притежава 73,5% дял в проекта.

Дълбоко сме обезпокоени за хората, които все още са в неизвестност, и за всички засегнати от този инцидент. Наш непосредствен приоритет е да подкрепим продължаващите издирвателни и спасителни операции и да се погрижим за благополучието на всички участници“, заяви главният изпълнителен директор на Borr Бруно Моран.

Новината се отрази и на финансовите пазари. В понеделник акциите на Borr Drilling, Panoro Energy и BW Energy поевтиняха. Книжата на Borr загубиха до 9% в предварителната търговия в Ню Йорк.

Редактор: Георги Иванов
Източник: The Telegraph, "Ройтерс"

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