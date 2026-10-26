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Причината за инцидента е загуба на стабилност при повдигането на платформата
Един човек загина, а четирима са в неизвестност, след като голяма нефтена платформа потъна в Атлантическия океан край бреговете на Габон. Инцидентът е станал в събота вечерта близо до крайбрежния град Майумба, съобщава The Telegraph.
Платформата Prospector 5 е собственост и се управлява от базираната на Бермудските острови компания Borr Drilling. На борда ѝ е имало 115 души. По информация на "Ройтерс" загиналият е индийски гражданин, а сред изчезналите са трима граждани на Габон и още един човек.
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От компанията съобщиха, че съоръжението е претърпяло внезапно пропадане на един от опорните си крака по време на операция по повдигането му. Това довело до загуба на стабилност и последващо потъване.
Full footage of massive oil rig sinks in Gabon in the middle of the sea https://t.co/2SpBIcNRBq— Surajit (@surajit_ghosh2) October 26, 2026
„Предварителната информация показва, че по време на дейностите по предварително натоварване платформата е претърпяла внезапно пропадане, което е довело до загуба на стабилност и последващо потъване“, посочват от Borr Drilling.
Borr Drilling jack-up has sunk off Gabon. The Prospector 5 went down late on Saturday at the Dussafu licence, off Mayumba. It was being prepared to drill for BW Energy. 115 people were on board, and 110 are accounted for. Borr says the rig suffered a “punch-through” during preload. One of its legs broke through the seabed, and the rig lost stability. The rig hadn’t started drilling. BW Energy shut production at the nearby MaBoMo facility as a precaution, and no spill has been reported. Gabon has set up a crisis unit and ordered an investigation. The search comes first. Questions about the rig and the market can wait. https://t.co/95mPC0Dl3s— Jack Prandelli (@jackprandelli) October 25, 2026
Платформите от този тип се използват за сондажи в сравнително плитки води. Те разполагат с три или четири опорни крака, чрез които се повдигат над морската повърхност. При подобен инцидент един от краката може да проникне по-дълбоко от очакваното в морското дъно, което нарушава равновесието на съоръжението.
Yesterday, 25th of October, an oil rig collapsed off the coast of Gabon 🇬🇦 Five crew members still missing. What people go through to earn a living. https://t.co/sDXwBFPWkD— PortHarcourt Sailor (@PHSailor1) October 26, 2026
Министерството на петрола и газа на Габон е задействало кризисно звено и е разпоредило военноморските сили да засилят издирвателните и спасителните операции. Изпратен е и екип за реакция при замърсяване, който да защити крайбрежието и близкия национален парк Майумба.
Норвежката компания Panoro Energy, която притежава 17,5% дял в лиценза за сондажните дейности, съобщи, че производството е спряно. По данни на компанията няма информация за щети или за изпускане на замърсяващи вещества в морето.
BW Energy, чиито акции се търгуват на борсата в Осло, притежава 73,5% дял в проекта.
„Дълбоко сме обезпокоени за хората, които все още са в неизвестност, и за всички засегнати от този инцидент. Наш непосредствен приоритет е да подкрепим продължаващите издирвателни и спасителни операции и да се погрижим за благополучието на всички участници“, заяви главният изпълнителен директор на Borr Бруно Моран.
Новината се отрази и на финансовите пазари. В понеделник акциите на Borr Drilling, Panoro Energy и BW Energy поевтиняха. Книжата на Borr загубиха до 9% в предварителната търговия в Ню Йорк.Редактор: Георги Иванов
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