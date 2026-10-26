Временни прекъсвания на електрозахранването са планирани за 27 октомври в части от София. Това съобщават от „Електроразпределителни мрежи Запад“.

Без ток в различни часови диапазони ще бъдат засегнати отделни части на столицата заради дейности по поддръжката и модернизацията на електроразпределителната мрежа.

Части от София без ток на 21 октомври: Кои квартали ще бъдат засегнати

В община „Витоша” без ток ще останат части от в.з. „Килиите” и кв. „Княжево” от 09:15 до 16:30 часа, както и части от Парк „Витоша” от 09:00 до 16:30 часа.

В община „Изгрев” част от жк. „Дианабад” от 09:00 до 16:30 часа и част от ж.к. „Изток” от 09:15 до 15:00 часа.

В община „Искър” част от „Бусманци” от 09:00 до 16:30 часа.

В община „Красна поляна” без ток ще останат части от жк. „Красна поляна” от 09:00 до 16:00 часа.

В община „Овча купел” без ток ще останат части от кв. „Горна баня” от 08:15 до 16:15 часа.

В община „Панчарево” без ток ще останат части от с. „Железница” и с. „Плана” от 08:30 до 16:30 часа.

В община „Подуяне” без ток ще останат части от жк. „Левски Г” от 09:00 до 16:15 часа, както и части от жк. „Хаджи Димитър” от 09:00 до 15:15 часа.

В община „Сердика” без ток ще останат части от централната градска част от 09:15 до 15:15 часа.

В община „Слатина” без ток ще останат части от жк. „Гео Милев” и жк. „Христо Смирненски” от 09:00 до 16:30 часа.

В община „Средец” без ток ще останат части от центъра на София от 09:00 до 16:30 часа.

Графикът не обхваща цели райони, затова жителите могат да проверят дали даден имот е засегнат чрез справка на сайта на електроразпределителното дружество.

Редактор: Никола Тунев