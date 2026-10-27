Израел гласува днес на парламентарни избори, определяни от мнозина като най-важните в историята на страната. Това е и първото гласуване за Кнесет след нападението на "Хамас" на 7 октомври 2023 г., при което бяха убити близо 1200 души, а страната продължава да бъде изправена пред дълбоки обществени разделения.

Според последните социологически проучвания центристката партия „Яшар“, ръководена от бившия началник на генералния щаб Гади Айзенкот, може да се превърне в най-голямата политическа сила в Кнесета. Веднага след нея се нарежда дясната консервативна партия „Ликуд“ на премиера Бенямин Нетаняху - най-дълго управлявалият министър-председател в историята на Израел. Съставянето на управляваща коалиция обаче вероятно ще бъде трудно и за двата политически лагера.

Ден преди изборите в Израел Нетаняху използва подкрепата на Тръмп в предизборната кампания

Редактор: Дарина Методиева