За трети път американското правосъдие се опитва да изправи пред съда бившия директор на ФБР Джеймс Коми, известен критик на американския президент Доналд Тръмп. Този път той е обвинен в разкриване на секретна информация пред „Ню Йорк Таймс” през 2016 г.

Случаят е свързан с тайна проверка на имейли за възможни връзки с терористична организация. Разследването вече два пъти приключи без повдигане на обвинения.

Бившият директор на ФБР се предаде на властите по обвинението в заплаха срещу Тръмп

Коми отрече категорично да е извършил нарушение и определи действията на властите като злоупотреба с правосъдието. Адвокатите му настояват делото да бъде окончателно прекратено.

Редактор: Мария Барабашка