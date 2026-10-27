Снимка: АП/БТА
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Той е обвинен в изтичане на секретна информация към „Ню Йорк Таймс“
За трети път американското правосъдие се опитва да изправи пред съда бившия директор на ФБР Джеймс Коми, известен критик на американския президент Доналд Тръмп. Този път той е обвинен в разкриване на секретна информация пред „Ню Йорк Таймс” през 2016 г.
Случаят е свързан с тайна проверка на имейли за възможни връзки с терористична организация. Разследването вече два пъти приключи без повдигане на обвинения.
Бившият директор на ФБР се предаде на властите по обвинението в заплаха срещу Тръмп
Коми отрече категорично да е извършил нарушение и определи действията на властите като злоупотреба с правосъдието. Адвокатите му настояват делото да бъде окончателно прекратено.Редактор: Мария Барабашка
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