Мъж загина при тежка катастрофа, след като микробус го блъснал на главен път Е79 в района на врачанското село Люти дол. Той излязъл от автомобила си заради технически проблем.

Леката кола се движела в посока София, когато шофьорът забелязал, че от нея излиза дим. Той спрял край пътя и слязъл, за да провери какво се случва. В този момент бил ударен от преминаващия микробус.

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Заради произшествието движението по главен път Е79 е спряно. Въведени са обходни маршрути през Искърското дефиле и през село Рашково.

Редактор: Ралица Атанасова