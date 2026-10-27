От днес започват да се прилагат измененията в наредбата на МВР за регистрацията и отчета на моторните превозни средства. Новите правила обхващат процедурите по физически оглед, издаването на временни регистрационни табели, подмяната на двигател и пререгистрацията на автомобили, придобити по наследство.

Физическото преминаване през канал вече ще бъде задължително при прехвърляне на регистрацията в друга административна област или при смяна на собственика, но само за автомобили, чиято първоначална регистрация е извършена преди по-малко от 10 години. За регистрираните по-отдавна оглед няма да се изисква.

Изключения са предвидени и при смяна на горивната система, корекция на екологичната категория в талона или издаване на дубликат заради изгубена част от свидетелството за регистрация.

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Промени има и при транзитните номера - те ще могат да бъдат издавани най-много три пъти за един и същ автомобил. При смяна на двигателя вече няма да се изисква документ, доказващ собствеността върху новия агрегат. Номерът ще бъде отразяван директно по време на огледа. Ако той е с различен идентификационен код, ще са необходими технотест и удостоверение за конструктивно изменение.

Новите разпоредби улесняват и регистрацията на коли, придобити по наследство от няколко души. Процедурата вече може да бъде започната от един наследник, без изрично писмено пълномощно от останалите. В свидетелството за регистрация ще бъдат вписани имената на всички съсобственици.

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Дерегистрацията на наследен автомобил също може да бъде заявена от един наследник, но само при предаване на колата за скрап, пълното ѝ унищожаване, принудително отнемане от държавата или заличаване вследствие на пожар и природни бедствия.

Редактор: Ралица Атанасова