В установения законов срок – тоест на 6-и септември в 12.00 часа, ще стартира прилагането на правилата за средната скорост. В началото на кампанията и за улеснение на хората, всички отсечки, преминали проверка, ще са описани онлайн. Това заяви директорът на Националното тол управление Олег Асенов след края на редовното правителствено заседание.

Асенов уточни, че нужните проверки за започването на тази мярка са минали на 14 пътни отсечки у нас, а със старта на кампанията се предвижда да бъдат осигурени още 22 подобни отсечки по автомагистрали и локации с висока концентрация на произшествия.

"До края на годината сме подготвили график, с който да бъдат покрити над 1200 км от пътната мрежа за контрол на средна скорост. Друг важен елемент в плана е контролът на претоварването - потребителите могат да открият също онлайн необходимата информация за преминалите калибриране кантари за измерване на превозните средства", посочи още Асенов и съобщи, че се предвижда увеличение в броя на контролни точки от този тип, като мярката ще се изпълни поетапно.

Предвиждат се и промени в редица актове и наредби, като Асенов подчерта и че промените в наредбата за пътните такси в момента са подложени на обществено обсъждане.

"Със старта на кампанията ще има 20 подобни контролни точки, които са избрани на база статистика кои са най-претоварените. Организираме и седмични акции на базата на тази информация. Максималният допустим брой точки за претегляне е 100, но не на всички е нужно калибриране", допълни още Олег Асенов.

