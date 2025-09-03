Повдигнаха обвинение на млад мъж за инцидента с трамвай в София. Това обявиха на брифинг от СДВР И СГП.

"Има лице, привлечено в качеството на обвиняем за повреда на жп състав, предназначен за масов превоз. Деянието е извършено в изпитателен срок. Мъжът е осъждан за кражба. Той е задържан за до 72 часа, ще бъде поискан постоянен арест. Предвиденото наказание при доказване на вината е от 5 до 15 години затвор. Били са двама души, единият е привел в движение трамвая през страничния прозорец, това е доказано чрез записи на видеокамери. Предстои извършване на експертизи", съобщи заместник градският прокурор на София Вихър Михайлов.

Припомняме, че при удара бяха нанесени множество щети - на подлез и на няколко автомобила. По думите на прокурора ватманът не е с повдигнато обвинение, но се разследва за престъпление по служба.

Директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов съобщи, че в много кратки срокове е установено, че ватманът е спрял да спре да купи ободрителна напитка, като обезопасил трамвая - затворил е вратата за вход на пътници.

"Две лица са опитали да се качат в мотрисата и след като не успели, през незатворено прозорче бъркат и задвижват трамвая през ръчка. Единият задържан е 29-годишен. Той е признал за извършеното деяние от свой 22-годишен приятел, като чрез чат комуникация се доказа, че го е направил след употребата на голямо количество алкохол. И двамата са криминално проявени. Търсихме в 11 адреса 22-годишния заподозрян. След проведена беседа той призна за престъплението, мотивът му е "пиянски подбуди". Двамата са пили водка малко преди деянието", обясни Николов.

Според председателя на Транспортната комисия в СОС Иван Таков на камерите се вижда външна намеса, а нейният извършител е задържан. От "Столичен електротранспорт" ще наложат дисциплинарно наказание на ватмана, който е слязъл между спирките на трамвая, за да си купи кафе, като макар да е заключил машината, я е оставил без надзор и с отворен прозорец, през който външни лица са имали достъп до ръчната спирачка.

Публикуваме пълната позиция на дружеството:

„На 02.09.2025 г., в района на Румънското посолство възникна безпрецедентен инцидент с две трамвайни мотриси от тип Т6А5. По благоприятно стечение на обстоятелствата, няма пострадали пътници или граждани.

Бихме искали да Ви информираме, че незабавно след подадения сигнал изпратихме екипи на дружеството за оглед и обезопасяване на района.

Предварителният преглед на видеозаписите от камерите в превозните средства показа следното:

- Водачът е напуснал кабината, без да обезопаси мотрисата напълно според правилата;

- Има информация за неизвестни лица в близост до кабината на мотриса. Секунди по-късно превозното средство потегля без водачът да се намира в него.

На база установеното до момента, нашата хипотеза е за външна намеса, довела до самопотеглянето на мотрисата.

Предприехме следните действия:

1. Инцидентът беше незабавно предаден на органите на реда МВР и Прокуратурата извършват разследване за установяване на отговорните лица и обществеността ще бъде информирана при установяване на всички подробности.

2. Водачът е временно отстранен до приключване на вътрешната проверка от работа до приключване на вътрешната проверка.

3. Назначена е специална комисия, която анализира всички факти и ще изготви доклад.

4. Въвеждаме незабавни мерки за повишаване на сигурността включително допълнителни инструкции за ватманите и технически проверки на заключващите механизми. Наш приоритет винаги е безопасността на гражданите.

Дружеството поема пълна отговорност за извършване на обективна проверка, прозрачност пред обществото и въвеждане на ефективни мерки, които да предотвратят подобни инциденти в бъдеще.“

Репортер: Ерик Борозенков

Редактор: Цветина Петкова