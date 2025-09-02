Трамвай дерайлира и се вряза в подлеза близо Румънското посолство в София. Превозното средство било оставено без надзор от ватмана около 05:30 ч. във вторник. Влачило се е по шосето в продължение на десетки метри. Няма пострадали хора, но са ударени седем автомобила. Обърнали са се две мотриси.

► Версиите за инцидента

Проверява се версия за младежи, които са подкарали превозното средство, докато ватманът е слязъл за кафе.

„По първоначална информация ватманът е оставил трамвая без контрол. Някой го е подкарал, не е успял да вземе завоя и е катастрофирал. Тепърва ще се преглеждат записите от камерите в кабината на трамвая, за да се установи какво точно се е случило”, съобщи в „Здравей, България” директорът на дирекция „Аварийна помощ и превенция” към Столична община Красимир Димитров.

Не е имало пътници в трамвая или пешеходци в подлеза. Нанесени са обаче големи материални щети. „Две от стените на подлеза са разрушени. Обезопасили сме мястото”, подчерта Димитров.

Той допълни, че вероятно трамваят се е движел с висока скорост. Превозното средство потеглило по булевард "Шипченски проход" и е пресякло кръстовището към булевард "Ситняково", след като не е успял да вземе завоя. При преобръщането си на релсите, дерайлиралите мотриси са се влачили по пътното платно поне 100 метра преди да се ударят в стълб и след това да се врежат в подлеза.

► Разследването на катастрофата поема Софийската градска прокуратура

Този следобед делото за тежката катастрофа с трамвайната композиция, образувано от СДВР, е прехвърлено от Софийската районна прокуратура в Софийската градска прокуратура, тъй като в хода на разследването са събрани доказателства за умишлени действия и евентуално извършени престъпления, които са от компетенциите на градската прокуратура.

През целия ден, полицията е преглеждала записи от камери, водени са разпити със свидетели. За момента не е ясно спрямо колко лица ще бъдат повдигнати обвинения, включително дали сред обвиняемите няма да се окаже и самия ватман, който е оставил без надзор фаталния трамвай.

Следствените действия продължават, като повече подробности от разследващите се очакват през утрешния ден.

► Позицията на ватмана

Екип на NOVA успя да разговаря неофициално с ватмана на трамвая. Той обясни, че оставил превозното средство за кратко без надзор. Спирайки и дърпайки спирачката, е слязъл, за да си купи кафе. В този момент трамваят потеглил, но не е ясно дали това е станало заради изпусната спирачка или някой го е подкарал.

По-късно днес трамваят беше преместен, а движението в участъка – възстановено.

► Мнението на експерти

Трамваят не е бил обезопасен правилно. Това стана ясно от проверка на "Столичен електротранспорт", съобщи инж. Александър Дашев.

„След подадения сигнал за дерейлировка установихме, че трамваят не е бил обезопасен. Ватманът е дръпнал спирачката и е затворил вратите, но не е извършил действията докрай – трамваят е останал с включена посока и е потеглил“, обясни инж. Дашев.

По думите му ситуацията е аналогична на оставен автомобил с включена предавка и незадействана ръчна спирачка.

От "Столичен електротранспорт" категорично осъдиха действията на ватмана.

„Не е редно трамвай да се оставя без надзор, за да може водачът да отиде да си вземе кафе. Ще свикаме дисциплинарна комисия и ще наложим санкции съгласно вътрешния ред“, посочи още Дашев.

Записите от камерите са предадени на полицията. Все още се изяснява дали е имало външна намеса.

„Не мога да твърдя категорично дали има външна намеса – това могат да кажат само органите на реда“, добави инж. Дашев.

Щетите по двете мотриси се изчисляват на около 50 хиляди лева. Според дружеството трамваят е бил технически изправен и е преминал обслужване на 29 август.

Ватманът е с над 20 години опит зад гърба си и до момента не е имал сериозни нарушения. Проверките по случая продължават, каза още експертът.

Експерт от столичния „Електротранспорт” обясни, че „този тип трамваи няма как да тръгнат сами”. „Предположенията са, че има чужда намеса. Но това ще се установи допълнително. Категоричен съм, че няма как трамваят да тръгне сам”, подчерта той.

► Позицията на Васил Терзиев

"Случаят от тази сутрин, когато трамвай дерайлира пред жилищен блок и удари няколко автомобила, е тревожен и разбираемо събуди много въпроси сред хората. Най-важното е, че няма пострадали граждани". Това написа в личния си профил във Facebook кметът на София Васил Терзиев, коментирайки инцидента с дерайлиралия трамвай.

Той подчертава, че екипите за аварийни дейности на Столична община са реагирали незабавно и са били на място, за да окажат помощ и да обезопасят района. "Веднага разпоредих проверка на „Столичен електротранспорт“ и изисках пълна информация от ръководството, включително преглед на записите от камерите в трамвая. Гражданите на София имат право на яснота и конкретни отговори, а не на предположения", посочва столичният градоначалник.

И допълва: "Сигурността на хората е абсолютен приоритет. Ако се установи човешка грешка, ще настоявам за конкретни последствия и по-строг контрол върху спазването на правилата от всички водачи. Ако е имало външна намеса, отговорността ще бъде потърсена безкомпромисно, със съдействието на прокуратурата. Ще изискам и спешни мерки за гарантиране на безопасността на градския транспорт, защото гражданите трябва да се движат спокойно и с доверие, че системата работи за тяхната сигурност".

Репортер: Ерик Борозенков