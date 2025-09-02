Неизвестен подкара трамвай, който излезе от релсите и се вряза в подлеза близо до Румънското посолство в София. Превозното средство било оставено без надзор от ватмана около 05:30 ч. във вторник. Влачило се е по шосето в продължение на десетки метри.

Проверява се версия за младежи, които са подкарали превозното средство, докато ватманът е слязъл за кафе. Няма пострадали хора, но са ударени седем автомобила. Обърнали са се две мотриси.

„По първоначална информация ватманът е оставил трамвая без контрол. Някой го е подкарал, не е успял да вземе завоя и е катастрофирал. Тепърва ще се преглеждат записите от камерите в кабината на трамвая, за да се установи какво точно се е случило”, съобщи в „Здравей, България” директорът на дирекция „Аварийна помощ и превенция” към Столична община Красимир Димитров.

Не е имало пътници в трамвая или пешеходци в подлеза. Нанесени са обаче големи материални щети. „Две от стените на подлеза са разрушени. Обезопасили сме мястото”, подчерта Димитров.

И допълни, че вероятно трамваят се е движел с висока скорост. Превозното средство потеглило по булевард "Шипченски проход" и е пресякло кръстовището към булевард "Ситняково", след като не е успял да вземе завоя. При преобръщането си на релсите, дерайлиралите мотриси са се влачили по пътното платно поне 100 метра преди да се ударят в стълб и след това да се врежат в подлеза.

На място имаше линейки, полицейски коли и екипи на пожарната. Движението в района е затруднено. Изтеглянето на дерайлиралите мотриси започна около 10 часа след приключване на огледа на мястото на инцидента.

Екип на NOVA успя да разговаря неофициално с ватмана на трамвая. Той обясни, че оставил превозното средство за кратко без надзор. Спирайки и дърпайки спирачката, е слязъл, за да си купи кафе. В този момент трамваят потеглил, но не е ясно дали това е станало заради изпусната спирачка или някой го е подкарал. Това тепърва ще се изяснява от процесуално-следствените действия.

Експерт от столичния „Електротранспорт” обясни, че „този тип трамваи няма как да тръгнат сами”. „Предположенията са, че има чужда намеса. Но това ще се установи допълнително. Категоричен съм, че няма как трамваят да тръгне сам”, подчерта той.

Живеещи в района разказаха, че рано сутринта се чул силен тътен. Жена заяви, че малко по-късно се разнесъл и вой на полицейски сирени. "Винаги паркирам на мястото, на което са ударените автомобили. Миналата вечер обаче оставих автомобила си малко по-надолу на булеварда, тъй като нямаше свободни места пред блока ми. Извадих късмет", разказа тя.

Но друг живущ в квартала не е извадил същия късмет. Неговата кола е една от ударените от дерайлиралия трамвай. "Автомобилът ми е смачкан до степен, при който не мога да го карам. Не мисля, че е възможен ремонт. Ще видя какво ще кажат застрахователите. За пръв път попадам в подобна ситуация и нямам идея към кого да се обърна и как ще процедирам", обясни той.

"Случаят от тази сутрин, когато трамвай дерайлира пред жилищен блок и удари няколко автомобила, е тревожен и разбираемо събуди много въпроси сред хората. Най-важното е, че няма пострадали граждани". Това написа в личния си профил във Facebook кметът на София Васил Терзиев, коментирайки инцидента с дерайлиралия трамвай.

Той подчертава, че екипите за аварийни дейности на Столична община са реагирали незабавно и са били на място, за да окажат помощ и да обезопасят района. "Веднага разпоредих проверка на „Столичен електротранспорт“ и изисках пълна информация от ръководството, включително преглед на записите от камерите в трамвая. Гражданите на София имат право на яснота и конкретни отговори, а не на предположения", посочва столичният градоначалник.

И допълва: "Сигурността на хората е абсолютен приоритет. Ако се установи човешка грешка, ще настоявам за конкретни последствия и по-строг контрол върху спазването на правилата от всички водачи. Ако е имало външна намеса, отговорността ще бъде потърсена безкомпромисно, със съдействието на прокуратурата. Ще изискам и спешни мерки за гарантиране на безопасността на градския транспорт, защото гражданите трябва да се движат спокойно и с доверие, че системата работи за тяхната сигурност".

Репортер: Ерик Борозенков

