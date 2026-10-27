240 лицеви опори за три минути – звучи като тренировка, която повечето хора биха прекратили още на първата минута. Михаeл Дончев обаче стига до рекорда на Гинес след три години подготовка, два неуспешни опита и стотици хиляди повторения. Най-важното за него не е само рекордът, а примерът, който може да даде на следващите. Спортист от дете, той се занимава професионално с военна калистеника.

„През 2023 година направих първия опит. Направих 244 лицеви опори за три минути, но в Гинес го дисквалифицираха понеже не им хареса нещо в стойката по определените правила”, споделя Михаел.

Следват още тренировки, травма и втори опит, който също не носи желания резултат. Но Михаел не се отказва.

„При подготовката имах травма на делтовидния мускул на рамото. Това изискваше време за възстановяване, но аз не спрях да се подготвям. На 13 септември беше третият опит, който подобрих. Както казват – три пъти за щастие. За късмет успях 240 лицеви опори в рамките на три минути”, разказа той.

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След три години подготовка, в последния месец фокусът е върху детайлите, които могат да се окажат решаващи за успеха.

„Менталната подготовка е ключът към абсолютно всичко. Физически може да се усещаш подготвен, но в един момент стигаш до предели, в които ти трябва ментална нагласа и вяра, че можеш да успееш”, допълни Михаел.

За него рекордът не е само число в статистиката.

„Тренирам на площадката, която е до нас. Много деца идват и ме питат приет ли си в Гинес, одобрен ли си. Очевидно следят това нещо и се мотивират да спортуват. Това ми дава усещане, че наистина е достигнало до правилната аудитория”, разказа Михаел.

Репортер: Пламена Димитрова



Редактор: Габриела Павлова