Екипажите на военните хеликоптери Cougar, които участваха в мисиите по търсене и спасяване на оцелелите моряци и обследването на кораба ABLE, бяха наградени. Плавателният съд беше ударен в изключителната икономическа зона на България в Черно море.

Церемонията по награждаването е част от програмата, с която днес авиобаза „Крумово” отбелязва 65 години от създаването си. По този повод са предвидени зрелищни демонстрации на способностите на вертолетите Ми-17, Cougar и Bell 206.

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Днес се навършват и 20 години, откакто на въоръжение във Военновъздушните сили са хеликоптерите Cougar, които участват в мисиите по спасяване на бедстващи хора и потушаването на големите пожари. Командирът на авиобазата бригаден генерал Димитър Павлов заяви, че тези хеликоптери се нуждаят от модернизация. Догодина ще бъдат подготвени още два за гасене на пожари. Новото предизвикателство се оказаха мисиите по спасяване и обследване на кораби в Черно море.

„Като задача е ново, но ние от години водим морска подготовка. Всяка година екипажите от 24-та авиационна база изпълняват такива задачи по търсене и спасяване над морска повърхност. Обучаваме всички пилоти – не само на вертолети, но и на самолети – да оцеляват в морска среда, за да извличат успешно бедстващи хора от морската повърхност. Наистина имаше много по-малко пожари, особено такива големи горски пожари. В сравнение с миналата година можем да кажем, че сме с около 100–150 летателни часа по-малко. Ще продължим да водим усилена подготовка за обучение на нови пилоти за гасене на пожари”, каза бригаден генерал Димитър Павлов.