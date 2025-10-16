Честваме 113 години бойна авиация в България и празник на военновъздушните сили. Във военния музей в Крумово отбелязват празника с нова изложба и специална програма.

С тържествен строй на военнослужещи от 24-а авиобаза "Крумово" започна празничната програма, посветена на героите на българската авиация. Събитието отбеляза откриването на новата фотоизложба „Прекършени криле“, която отдава почит на българските военни пилоти, участвали във Втората световна война. Тя представя съдбата на офицерите от Военновъздушните сили, защитавали небето на България от англо-американски бомбардировки. Много от тях след края на войната стават жертви на репресии – арестувани, осъдени и преминали през четвърти състав на Народния съд. Експозицията разказва за тяхната преданост, жертви и трагична съдба.

В рамките на празничния ден посетителите на музея могат да гледат и документалния филм „Балан – спомени летят“, посветен на военния летец Владимир Балан – един от пионерите на българската бойна авиация, изчезнал безследно през септември 1944 година.

Един от най-големите атракциони за посетителите остава самолетът Ан-2, използван за обучение на парашутисти. Гостите имат възможност да разгледат пилотската кабина и салона на уникалния експонат, който съчетава техническа история и реална емоция от времето на активната му служба.

Военновъздушните сили използваха повода, за да отправят послание към младото поколение. „Надяваме се все повече млади хора да встъпят в редиците на ВВС. Професията е взискателна, но дава много. Това е нещо, което не може да се опише с думи – то се усеща със сърцето“, споделиха представители на командването.

Празничната инициатива продължава през целия ден и е отворена за граждани, ученици и любители на авиацията.

Чествания имаше и в София.