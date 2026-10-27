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Стихията преобърна работнически фургони и събори строителен кран, четирима души са задържани
Четирима души загинаха, а един беше ранен при инциденти, причинени от торнадо в турския курортен град Анталия. Това съобщи валията на окръга Хулюси Шахин, предава кореспондентът на БТА в Анкара Айше Сали.
Antalya'nın Kepez ilçesinde etkili olan hortumda parçalanan iki konteynerde bulunan 4 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı Antalya Valisi Hulusi Şahin: — Maalesef 2 işçimiz olay yerinde 2 işçimiz de kaldırıldıkları hastanede vefat ettiler — Bir işçimiz yaralı durumu hafif. Çok enteresan bir doğa olayı ile karşı karşıyayız. Çünkü şehrin herhangi başka bir yerinde fırtına, hortum ihbar edilmedi — Civarındaki binalarda bir şey yok ama sadece bu alanda iki konteyneri paramparça eden bir hortumla karşı karşıyayız —Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya için sarı kodlu sağanak yağış uyarısında bulunmuştu— Nevzat Çiçek (@nevzatcicek) October 26, 2026
Мощният вятър повалил работнически фургони на строителен обект в район „Кепез”. Всички загинали са строителни работници – двама от тях издъхнали на място, а другите двама починали по-късно в болницата. Пострадалият работник е настанен за лечение без опасност за живота.
Торнадо помете Сицилия, двама са тежко ранени (ВИДЕО)
Заради смъртните случаи полицията задържала четирима души, сред които собственика на строителния обект и техническия ръководител. Спасителните екипи продължават да разчистват терена заради вероятността в района да има и други затиснати хора. Стихията нанесла сериозни щети и по паркирани наблизо автомобили.
Бурята съборила и голям строителен кран в същия район. Под рухналата метална конструкция няма открити загинали или пострадали.Редактор: Мария Барабашка
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