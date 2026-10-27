Стихията преобърна работнически фургони и събори строителен кран, четирима души са задържани

Четирима души загинаха, а един беше ранен при инциденти, причинени от торнадо в турския курортен град Анталия. Това съобщи валията на окръга Хулюси Шахин, предава кореспондентът на БТА в Анкара Айше Сали.

Мощният вятър повалил работнически фургони на строителен обект в район „Кепез”. Всички загинали са строителни работници – двама от тях издъхнали на място, а другите двама починали по-късно в болницата. Пострадалият работник е настанен за лечение без опасност за живота.

Торнадо помете Сицилия, двама са тежко ранени (ВИДЕО)

Заради смъртните случаи полицията задържала четирима души, сред които собственика на строителния обект и техническия ръководител. Спасителните екипи продължават да разчистват терена заради вероятността в района да има и други затиснати хора. Стихията нанесла сериозни щети и по паркирани наблизо автомобили.

Бурята съборила и голям строителен кран в същия район. Под рухналата метална конструкция няма открити загинали или пострадали.

Редактор: Мария Барабашка
Източник: Айше Сали, кореспондент на БТА в Анкара

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