Торнадо премина през сицилианския град Марсала и съседни населени места в петък, като преобърна автомобили и рани тежко двама души. Експерти определиха явлението като изключително рядко за средиземноморския остров.

Вихрушката предизвика паника сред жителите. Тя разруши къща и нанесе щети на училище и други сгради в Марсала, както и в близките Петролино и Мазара дел Вало.

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„Беше почти като американско торнадо. Нищо толкова силно не е наблюдавано в живата памет“, заяви пред "Ройтерс" ръководителят на агенцията за гражданска защита на Сицилия Салваторе Кочина.

Видеокадри, излъчени от местни медии, показват училище в Марсала с изпочупени прозорци и частично срутен таван. На други места автомобили и камиони са преобърнати на една страна, а електрически стълбове са повалени от силния вятър.

Breaking; Major damage reported after tornado rips through the city of Marsala in Sicily, Italy. https://t.co/DFxA2YD1gr — PM Breaking News (@PMBreakingNews) October 9, 2026

Двама души, които пътували с автомобил и попаднали във вихрушката, са откарани в болница в тежко състояние.

В началото на септември агенцията за гражданска защита предупреди, че продължителните летни горещини са довели до натрупване на топлина, което може да предизвика екстремни метеорологични явления през есента.

🚨 BREAKING: A rare double waterspout made landfall as a violent tornado in Marsala, Italy, this Friday morning (Oct 9). Severe destruction reported: flipped vehicles, destroyed classrooms, and multiple injuries. 📉💨 #Marsala #Tornado #Sicily #ItalyNews #BreakingNews #Climate https://t.co/0oCfaAeMyK — Radar News EN (@Radar_EN) October 9, 2026

„Това отново поставя въпроса за екстремните метеорологични явления - характерна особеност през последните години заради климатичната криза“, коментира Кочина.

Президентът на област Сицилия Ренато Шифани обеща да бъдат отпуснати специални средства за справяне с последиците от бедствието.

Предупреждението за възможни екстремни метеорологични явления остана в сила и за събота, тъй като дъждове и бури продължават да обхващат острова.

Редактор: Георги Иванов