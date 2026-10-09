Бедствието преобърна автомобили, разруши къща и нанесе щети на училище и други сгради

Торнадо премина през сицилианския град Марсала и съседни населени места в петък, като преобърна автомобили и рани тежко двама души. Експерти определиха явлението като изключително рядко за средиземноморския остров.

Вихрушката предизвика паника сред жителите. Тя разруши къща и нанесе щети на училище и други сгради в Марсала, както и в близките Петролино и Мазара дел Вало.

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Беше почти като американско торнадо. Нищо толкова силно не е наблюдавано в живата памет“, заяви пред "Ройтерс" ръководителят на агенцията за гражданска защита на Сицилия Салваторе Кочина.

Видеокадри, излъчени от местни медии, показват училище в Марсала с изпочупени прозорци и частично срутен таван. На други места автомобили и камиони са преобърнати на една страна, а електрически стълбове са повалени от силния вятър.

Двама души, които пътували с автомобил и попаднали във вихрушката, са откарани в болница в тежко състояние.

В началото на септември агенцията за гражданска защита предупреди, че продължителните летни горещини са довели до натрупване на топлина, което може да предизвика екстремни метеорологични явления през есента.

Това отново поставя въпроса за екстремните метеорологични явления - характерна особеност през последните години заради климатичната криза“, коментира Кочина.

Президентът на област Сицилия Ренато Шифани обеща да бъдат отпуснати специални средства за справяне с последиците от бедствието.

Предупреждението за възможни екстремни метеорологични явления остана в сила и за събота, тъй като дъждове и бури продължават да обхващат острова.

Редактор: Георги Иванов
Източник: "Ройтерс"

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