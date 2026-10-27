Правителството ще ускори подготовката на стратегическите пътни проекти в Северна България, като целта е до средата на следващата година да започне строителството на два важни инфраструктурни обекта край Велико Търново. Това обявиха премиерът Румен Радев и министърът на регионалното развитие Иван Шишков след среща с кмета на града Даниел Панов. Министър-председателят коментира и преговорите с Европейската комисия за Бюджет 2027, като увери, че кабинетът ще защитава социалните плащания и инвестициите в регионите. Срокът за внасянето му е 31 октомври.

Кметът на Велико Търново Даниел Панов благодари на правителството за диалога с местната власт и посочи като най-неотложни проблеми свлачището в района на крепостта „Трапезица“, Присовските завои и изграждането на Северния пътен възел. По думите му това са обекти с пряко значение за безопасността и облекчаването на трафика в града.

Премиерът обяви, че проектобюджетът за 2027 година ще бъде представен идната седмица

Тунелът „Топли дол“ трябва да бъде отворен за Коледа

Преди срещата във Велико Търново премиерът и регионалният министър са инспектирали ремонта на тунел „Топли дол“ на автомагистрала „Хемус“. По думите на Радев строителите вече работят на две смени, за да може движението през съоръжението да бъде възстановено за коледните празници. Окончателното приключване на ремонта се очаква до Великден.

Министър-председателят подчерта, че техническите специалисти са потвърдили необходимостта от строителните дейности. Ремонтът е започнал през 2025 г. като неотложен, но впоследствие е бил прекъсван неколкократно.

„Повече не може да бъде отлаган. Взели сме всички мерки да приключи навреме“, посочи Радев, като допълни, че са предприети и действия за подобряване на пътната безопасност, включително с полицейско присъствие.

Строителство на Присовските завои и Северния пътен възел – от средата на 2027 г.

Регионалният министър Иван Шишков обяви, че проектирането на реконструкцията на Присовските завои вече е започнало. Амбицията е през следващите шест месеца да бъдат подготвени необходимите проекти и да бъде одобрен подробният устройствен план. „Уверенията в момента са, че в средата на следващата година ще можем да започнем строителството“, заяви той.

Подобен график се предвижда и за Северния пътен възел на Велико Търново, който трябва да изведе част от автомобилния поток извън града. Шишков подчерта, че Министерството на регионалното развитие и Агенция „Пътна инфраструктура“ ще трябва значително да ускорят работата си, за да бъдат спазени сроковете.

По отношение на свлачището край крепостта „Трапезица“ министърът съобщи, че е възложена обществена поръчка, като очакванията са до края на ноември процедурата да приключи и да бъде избран изпълнител. В района вече са поставени бетонни ограничители, а движението е организирано еднопосочно заради опасните свлачищни процеси.

Проектиране на трасето Русе - Маказа и още средства за инфраструктура

Шишков съобщи, че в проектобюджета за 2027 г. са предвидени средства за започване на проектирането на цялото трасе от Русе до Маказа, включително подготовката на необходимите устройствени планове. Очаква се в рамките на около две седмици да бъде възложена и подготовката на подробен устройствен план за участъка от обхода на Бяла до Велико Търново. „Ще направим всичко възможно през 2027 г. ударно да проектираме големите инфраструктурни обекти, за да постигнем тази свързаност“, заяви регионалният министър.

Регионалният министър: Ремонтът на тунел „Топли дол“ е безалтернативен, а до лятото трябва да приключи

Той подчерта, че географското положение на Велико Търново позволява градът да се превърне във важен транспортен център, през който да преминават две магистрали. Радев настоя за съществено съкращаване на сроковете за проектиране и подготовка на строителството. Според него именно липсата на готови проекти, отчуждителни процедури и разрешителни е сред основните причини за забавянето на големите инфраструктурни обекти.

По думите му за 2027 г. ще бъдат осигурени допълнителни 2 милиона за засилване на проектантската дейност. Целта е в рамките на една година да бъде подготвен цялостен проект за стратегическото магистрално трасе, включително необходимите разрешителни и процедури, така че да може да се пристъпи към възлагане на строителството.

Премиерът Радев: ЕК препоръчва драстично намаляване на разходите, но имаме червени линии

Премиерът обвърза реализацията на инфраструктурните проекти с продължаващите преговори с Европейската комисия за Бюджет 2027. Той съобщи, че кабинетът се стреми да намали бюджетния дефицит, без да се отказва от основните си социални ангажименти и от инвестициите в общините. „Водят се наистина нелеки преговори. Но има червени линии, от които ние не можем да отстъпим. Това са пенсии, майчински, данъчни облекчения за деца, повишения на заплати и гарантиране на доходи“, подчерта Радев.

По думите му препоръките на Европейската комисия са за значително ограничаване на публичните разходи, така че дефицитът да бъде сведен от 5,7% до под 4%, а при възможност – до 3,5%.

Министър-председателят определи тази цел като изключително амбициозна и подчерта, че постигането ѝ е важно и за европейското финансиране през следващите години. „Ние в никакъв случай не крием бюджета, както някои злоупотребяват с тази тема. Искаме да постигнем нашите цели при гарантиране на европейското финансиране“, заяви той.

Радев изрази надежда разговорите с Брюксел да приключат до края на седмицата, а проектобюджетът да бъде внесен в парламента до края на октомври. Той подчерта, че правителството търси баланс между доходите на гражданите, публичните инвестиции, капиталовите разходи и общинските програми.

На въпрос откъде ще бъдат намалени разходите премиерът отговори, че не желае да използва думата „рязане“. Вместо това кабинетът предвижда мерки за повишаване на приходите чрез по-широка дигитализация и промени в политиките за събираемост.

Радев посочи още, че отбраната остава сред основните приоритети в бюджета заради ангажиментите на България към НАТО и обстановката в Черноморския регион.

Спор за магистрала „Струма“ и предизборната кампания

По време на брифинга премиерът отправи критики към начина, по който се води президентската кампания. „Смятам, че начинът, по който се води до момента тази предизборна кампания, е недостоен. Тя беше и продължава да бъде кална, недостойна кампания“, заяви Радев.

Според него, макар кандидатът Андрей Гюров да демонстрира умерен тон, представители на политическите сили около него водят агресивна кампания срещу президента Илияна Йотова.

Като пример за политически атаки регионалният министър Иван Шишков посочи споровете около договор за участък от автомагистрала „Струма“. Той обясни, че процедурата е започнала през октомври - ноември 2025 г., а цената е била определена при предходното управление. Според него процедурата е продължила и по време на служебния кабинет на Андрей Гюров.

Шишков заяви, че подписването на договора е било обусловено и от по-стар договор със строителна компания от 2015 г., при който държавата не е осигурила необходимото трасе за строителство в продължение на години.

Министърът уточни, че проектът не обхваща единствено 2,7 километра път, а включва и два пътни възела. По думите му част от проблемите произтичат от предишни решения по устройственото планиране. Той обяви, че Министерството на регионалното развитие ще публикува документи и кореспонденция, свързани с процедурата, за да представи хронологията на взетите решения.

Редактор: Цветина Петкова