Депутатите приеха пълния пакета данъчни поправки на Министерството на финансите.

Днес беше гласуван по-високия праг за регистрация по ДДС. Това предизвика доста остри спорове в пленарна зала.

В четвъртък на 15-часово заседание депутатите приеха редица промени, свързани с данъчни облекчения, глоби и нови режими за регистрация.

Данъчните облекчения бяха консенсусни. Данък свръхпечалба върху редица икономически сектори обаче беше спорен момент. Доста сериозни спорове имаше и върху Закона за акцизите, тъй като се регламентира до 30 литра домашна ракия да могат да се държат в обекти със стопанска цел, но без да се продават, както и на частни мероприятия като например сватби и кръщенета.

Трябва ли, за да си продадеш апартамента, да се регистрираш по ДДС? Този текст в поправките на Закона за добавена стойност се превърна в основен спорен момент в последните разисквания.

„Отнася за нови сгради и така къщата на бабата или дядото не попада в обхвата. Не е правилно да се интерпретира, че в обхвата ще попадат граждани, продаващи личен, наследствен или случайно придобит имот. Мярката е да не се крие ДДС”, каза заместник-министърът на финансите Людмила Петкова.



На финалното обсъждане на последния данъчен закон дойде време за равносметката. Още от публикуването им от опозицията твърдят, че под облекченията се крие вдигане на данъчната тежест.



„Изводът е, че има прогресивно вдигане на данъците, прогресивна инфлация, прогресивно обедняване на българите. Точно това, което ви казах. И вече с този бюджет, дори да иска, Радев не може да се оправдае с предишни”, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.



И още - вдигат се редица глоби като например за административните нарушения. Санкциите се удвояват. Например глоба, която е била 500 лева става 500 евро.



„Ние ще изпратим писмо до президента Йотова с аргументи защо този тип вдигане на глоби, без никаква оценка, без никакви разчети, просто така на око е абсолютно безобразие, в противоречие на законодателния процес, за да бъде върнато тук в парламента и да не бъде прието отново. А пък ако тя все пак продължи да действа заедно с нейното мнозинство, ще се обърнем и към Конституционния съд”, каза Божидар Божанов от „Демократична България”.



Друго предвидено увеличение е на данъчните оценки на жилищните имоти. Финансовото министерство даде становище, че това няма да се отрази на данък „Сгради” и такса „Смет”, но и тук има обратното мнение.



„Вдига се поголовно всичко. Това, че като проценти не се вдигат, не значи нищо, защото те вдигат данъчната основа. Когато вдигат с 30% данъчната оценка, значи вдигат данъка с 30%. Като вдигнат минималните прагове, се вдигат точно данъците. Отделно всички други неща, което мина по късни доби – това, че не се спазва основно обещание, че не се вдигат данъци”, заяви Цончо Ганев от „Възраждане”.



Точка на гласуванията сложи вдигането на прага за регистрация по ДДС на 60 000 евро, с което пакетът данъчни закони ще може да бъде обнародван в Държавен вестник.