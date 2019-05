България става част от най-голямото спортно благотворително събитие в подкрепа на болните от рак на гърдата – маратонът Race for the Cure. На 29 септември София ще бяга заедно с представители на още 20 европейски столици, сред които Рим, Брюксел, Прага, Загреб и Атина, където събитието по традиция е ключова част от културния календар на градовете. Мястото на срещата е Южен парк, а сред желаещите да празнуват живота с комбинацията от 5 км бягане и 2 км ходене са редица популярни лица от спорта и шоубизнеса. В глобален мащаб патента за Race for the Cure се държи от фондацията Think Pink Europe, а в България розовата кауза става реалност чрез екипа на CancerCare.bg.

„Race for the Cure – Бягам за теб!“ обединява жените с най-често срещания за тях вид рак - този на гърдата, с техните семейства, приятели и съмишленици във волята им за живот. По време на събитието жени, преборили заболяването, които наричаме победители, ще покажат позитивния пример и ще вдъхнат кураж на всички, които тепърва ще се сблъскват с тежките въпросителни за болестта. Участниците ще изразят съпричастност и подкрепа към близките си, които са с диагноза рак на гърдата. С този празник за цялото семейство ще си спомним и за изгубилите битката с рака, а със събраните средства от таксата за участие в маратона ще сформираме групи за психологическа помощ в София, Пловдив, Варна и Бургас.“, споделя д-р Полина Лъжанска, председател на CancerCare.bg.

Записването за „Race for the Cure- Бягам за теб!“ ще стартира онлайн в началото на юни, като таксата за самостоятелен играч е 12 лв, а за отбор е 10 лв. С регистрацията си за участие всеки кандидат маратонец получава уникален код, който екип на CancerCare.bg ще завери няколко дни преди състезанието паралелно с раздаването на стартовите номера и традиционните розовите тениски за бягащите. Решилите да се включат в „Race for the Cure – Бягам за теб!“ в последния момент могат да се регистрират на място в деня на събитието. Победителите ще си тръгнат с почетни грамоти и артикули от мърчандайз серията на CancerCare.bg, а за гостите на маратона фондацията осигурява забавление за цялото семейство – голяма сцена, на която ще се подвизават обичани артисти от бг попа и рока, кът с детски аниматори и зона с храни и напитки.

Race for the Cure се провежда за пръв път в Далас през 1983 г с 800 участника. Към днешна дата маратонът обединява над 1 милион души в 140 града по света. През 2000 г. Рим става първият европейски град домакин на Race for the Cure. Ежегодно събитието се провежда паралелно още в шест италиански града, като през 2018 г. в името на розовата кауза са бягали над 120 000 души. Градът рекордьор по брой участници в надпреварата до момента е Рим със 72 000. Следва го Атина с 40 000 и Брюксел с 23 000. Събраните средства от провеждането на Race for the Cure за последните 4 години в Румъния са 125,785 евро. През последното десетилетие в Гърция са събрани близо 2 милиона евро в помощ на болните от рак на гърдата.