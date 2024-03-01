В неговите вени тече кръвта на Раковски, Райна Княгиня и Софроний Врачански. Кой е той?

Историята, каквато не я учехме десетилетия. Проф. Евелина Келбечева.

Мрежите за влияние над правосъдието. Съдия Лада Паунова, която ще гледа делата срещу главния прокурор.

Случаят „Соло“ – едно двойно убийство, което остана без възмездие…досега. В студиото влиза Михаил Въжаров, бащата на Кирил, чиито живот беше отнет насилствено.

Той е актьор, а тя журналист. Камен Воденичаров и Наталия Симеонова пред Лора Крумова.

Не пропускайте публицистичното шоу "На фокус с Лора Крумова" тази неделя от 16:30 ч. по NOVA.