На 21 октомври започна първото официално посещение на българския патриарх Даниил на Света гора – Атон. Негово Светейшество е придружен от Неврокопския митрополит Серафим, Врачанския митрополит Григорий, главния секретар на Светия синод Мелнишкия епископ Герасим и Левкийския епископ Климент – викарий на митрополита на САЩ, Канада и Австралия. В делегацията участват още протосингелът на Неврокопската митрополия архимандрит Епифаний, протодякон Иван Петков и дякон Симеон Борисов от Врачанска епархия. На посрещането присъства и генералният консул на България в Солун Антон Марков.

Снимка: БПЦ

В ранната утрин предстоятелят на Българската православна църква стъпи на благословената земя в Градината на Пресвета Богородица, където от столетия монасите възнасят своите молитви за душевно спасение и за целия свят.

Патриарх Даниил ще посети Света гора

Първото място, което патриархът посети, бе Карея – административната столица на Света гора. Там той бе посрещнат от Протепистата стареца Георгий от Ватопедския манастир и членовете на Свещения Кинотис – върховния орган на атонската монашеска общност, съставен от представители на 20-те суверенни манастира.

В съборния храм „Успение Богородично“ (Протат) бе отслужено молитвословие, след което патриарх Даниил и духовниците се поклониха на всеправославната светиня – чудотворната икона на Божията Майка „Достойно ест“.

Снимка: БПЦ

В приветственото си слово архимандрит Георгий изрази духовната радост на монасите от посещението. „Днешното ви посещение тук е голямо благословение за светогорските отци. То не е само официална визита, но и възможност да бъдат възобновени историческите и духовни връзки, които свързват Българската църква със Света гора – Атон“, подчерта архимандрит Георгий. Той припомни, че Атон е уникално духовно средище, в което хиляди монаси през вековете са посветили живота си на молитвата и подвига в Христа.

От своя страна патриарх Даниил благодари за топлия прием и изрази вълнението си от първото си посещение на монашеския полуостров като предстоятел на БПЦ. „Тук, на Света гора, самата история е пропита със святост. Света Богородица със своите чудотворни икони винаги е закриляла светите манастири, а всяко кътче е осветено от хилядите подвижници, живели тук“, каза в словото си патриархът. Той изтъкна вековната историческа свързаност между България и Атон, поддържана живо и днес от стотиците поклонници.

Снимка: БПЦ

Патриарх Даниил бе приветстван и от гражданския губернатор на Света гора Алкивиадис Стефанис. По време на визитата българските духовници се придружават почетно и от Милетския митрополит Апостол (Вселенска патриаршия), игумен на ставропигиалната света обител „Света Анастасия Узорешителница“ на полуостров Халкидики.