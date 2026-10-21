Ще стане ли ясен произходът на откритите останки от дрон на кораба „Челси 3”? Темата коментираха в предаването „Твоят ден” експертът по морска сигурност кап. Христо Папукчиев и бившият министър на отбраната Николай Свинаров.

„Вероятно ще узнаем какви са дроновете, ако намерят принадлежащите компоненти, които да доведат до обективни факти. Всеки конструктивен детайл носи фабричен номер. В зависимост от взрива не всичко може да остане като физическа следа”, каза кап. Папукчиев.

Според него обаче разследването не е тръгнало по най-правилния начин. По думите му първо корабът трябва да се вдигне на док, да се източи водата и да бъде изсушен.

„По оксидацията на метала, след агресията на взривното вещество, по начина на огъването на съответния набор от хоризонтални и вертикални ребра и прегради, може да се разберат много неща. Те може да имат връзка с конкретния инцидент, но и ще обогатят знанията ни за бъдещи инциденти, за да имаме формат, по който можем да действаме, и сравнителен анализ какви поражения могат да направят съответните бойни дронове? Дали е воден дрон? Дали е въздушен? Дали има нещо друго? Това нещо после ще служи като изходна база. Аз не очаквам след пристигането на американския самолет „Посейдон” нещата да спрат”, каза кап. Папукчиев.

Според Николай Свинаров изследванията на всички части и на вида на взривното устройство могат да приключат за един ден, но могат да не приключат и за една година.

„Въпрос на воля и желание. Изведнъж може да се окаже, че не българските експерти, а чуждестранните – все едно дали са от НАТО, или от коя държава – много се бавят и не дават категоричен отговор. И аз не очаквам категоричен отговор. Например максимумът, който очакваме, е изведнъж да се появи ясна оценка, че намерените части във взривното устройство не са част от украински дрон. Но думата „руски” няма да се спомене. Абсолютно съм сигурен ”, коментира Николай Свинаров.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ина Григорова