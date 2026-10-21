Правителството одобри законодателни промени, които предвиждат нови изисквания за работата на летищата, наземното обслужване и авиационната сигурност. Целта е българските правила да бъдат приведени в съответствие с европейското законодателство, а контролът и качеството на услугите в сектора да бъдат подобрени.

Министерският съвет прие проект за изменение на Закона за гражданското въздухоплаване, който обхваща няколко основни направления - от организацията на въздушното движение до обслужването на самолетите и пътниците на летищата.

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Една от съществените промени засяга компаниите, които извършват наземно обслужване. Предвижда се досегашният режим за издаване на лицензи да бъде заменен с декларативен. Това означава, че вместо да преминават през процедура за получаване на лиценз, доставчиците ще трябва да декларират изпълнението на съответните законови изисквания.

Законопроектът въвежда и минимални стандарти за качество на услугите, предоставяни на летищата, включително при наземното обслужване.

Промени се предлагат и в областта на авиационната сигурност. Те засягат проверките и контрола върху персонала, както и изискванията към програмите за сигурност за определени категории лица, работещи в сектора.

Друга част от измененията е свързана с европейската инициатива „Единно европейско небе“, чиято цел е по-добра организация и координация на въздушното движение в Европа. За тази цел се актуализират правилата за управление на въздушния трафик и контрола върху службите, които осигуряват навигационното обслужване на самолетите.

Предвижда се също преразглеждане на административните такси, глобите и имуществените санкции при нарушения на авиационното законодателство. Част от текстовете се актуализират и във връзка с преминаването на България към еврото.

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Според правителството предложените изменения трябва да създадат по-ясни правила за авиационния сектор, да улеснят прилагането на европейските изисквания и да гарантират високо ниво на безопасност и сигурност.

Одобреният от Министерския съвет законопроект предстои да премине през парламентарната процедура, преди промените да могат да влязат в сила.

Редактор: Цветина Петкова