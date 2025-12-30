Министерският съвет прие промени в наредбата за таксите за използване на летищата и за аеронавигационно обслужване в България. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

С измененията се разширява кръгът на лицата, които могат да обжалват решения на летищните оператори за размера на летищните такси. Освен отделните ползватели на летищата, това право вече ще имат и техни представители, както и сдружения на ползватели по Закона за гражданското въздухоплаване. Според Министерския съвет така се осигуряват по-голяма прозрачност и равнопоставеност при определянето на таксите.

"Промените са в изпълнение на европейска директива за летищните такси и няма да имат отражение върху държавния бюджет. Те не въвеждат нови административни задължения и не променят размера на самите такси", уточняват от МС.

Темата за летищните такси беше обсъдена и по време на икономически форум в София през септември. Тогава експерти посочиха, че летище „Васил Левски“ – София е с най-ниски летищни такси в сравнение със сходни летища в региона, включително в Солун, Букурещ, Белград, Будапеща и Загреб.

Редактор: Ралица Атанасова