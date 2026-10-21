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22-годишната престолонаследница получи званието по време на военната си подготовка в Ден Хелдер
Наследницата на престола в Нидерландия, принцеса Катарина-Амалия, вече е сержант във военноморските сили на страната. 22-годишната кралска особа получи званието по време на военната си подготовка в Ден Хелдер като част от двугодишна програма на нидерландското Министерство на отбраната.
Обучението ѝ започва през 2025 г. и включва подготовка за служба като резервист. Паралелно с военните си ангажименти Амалия следва и втора бакалавърска програма по нидерландско право.
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През 2025 г. тя завърши Амстердамския университет със специалност, обединяваща политика, психология, право и икономика.Редактор: Мария Барабашка
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