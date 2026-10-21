Наследницата на престола в Нидерландия, принцеса Катарина-Амалия, вече е сержант във военноморските сили на страната. 22-годишната кралска особа получи званието по време на военната си подготовка в Ден Хелдер като част от двугодишна програма на нидерландското Министерство на отбраната.

Обучението ѝ започва през 2025 г. и включва подготовка за служба като резервист. Паралелно с военните си ангажименти Амалия следва и втора бакалавърска програма по нидерландско право.

Максима Нидерландска - кралицата, която блесна в яркозелено сред световните лидери в Хага (СНИМКИ)

През 2025 г. тя завърши Амстердамския университет със специалност, обединяваща политика, психология, право и икономика.

Редактор: Мария Барабашка