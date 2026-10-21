България започва нова процедура за избор на свой представител в Общия съд на Европейския съюз, след като един от двамата кандидати, предложени при предишния подбор, не е получил одобрение от специалния европейски комитет, който оценява професионалната пригодност на бъдещите съдии.

Правителството възложи на министъра на правосъдието да организира нов конкурс за попълване на свободното място. След приключването му избраната кандидатура ще бъде изпратена до Генералния секретариат на Съвета на ЕС. Окончателното назначаване се извършва с общото съгласие на държавите членки.

Номинираха Деян Русанов и Иван Стойнев за български съдии в Общия съд на ЕС

До новата процедура се стига след конкурс, обявен на 7 април 2026 г. Тогава Министерството на правосъдието започна подбор на двама български съдии, които да заемат местата на Марияна Кънчева и Александър Корнезов.

Мандатът на Кънчева е изтекъл на 1 септември 2025 г., а Корнезов е назначен в Съда на Европейския съюз на 15 септември същата година.

След оценка на кандидатите специално назначена комисия към Министерството на правосъдието избра Иван Стойнев и Деян Русанов. Двамата преминаха през изслушване пред Комитета по член 255 от Договора за функционирането на ЕС, който преценява дали предложените кандидати отговарят на изискванията за заемане на съдийска длъжност в европейските съдилища.

Резултатите от оценяването обаче се оказаха различни. Иван Стойнев получи положително становище за професионалната си пригодност. Впоследствие, на 30 септември 2026 г., назначаването му беше одобрено от представителите на правителствата на държавите членки.

Кандидатурата на Деян Русанов не получи положителна оценка от европейския комитет. Заради отрицателното становище той не беше назначен и едно от двете места за български съдии в Общия съд на ЕС остана незаето.

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Именно за попълването на тази позиция Министерството на правосъдието трябва да проведе нов подбор. Общият съд е част от съдебната система на Европейския съюз. Той разглежда спорове, свързани с решения на европейските институции, включително дела на граждани и предприятия срещу актове на ЕС. В състава му всяка държава членка има по двама съдии.

Редактор: Цветина Петкова