Колективният гняв, тревожността и липсата на перспектива са сред причините за протестите на младите хора в различни европейски държави. Когато обещанията за бъдещето изглеждат несигурни, а институциите не отговарят на очакванията, това поражда разочарование и усещане за изолация. Това коментира клиничният психолог Велислава Донкина в предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

Според нея протестите не могат да бъдат обяснени единствено с политически и социални фактори. В основата им стоят и психологически процеси, свързани с потребността на младите хора да намерят своето място в обществото. „Когато обещанието за едно бъдеще, към което ти трябва да се стремиш, не съществува или изглежда лъжовно, това дезорганизира напълно“, посочи Донкина.

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Тя обърна внимание и на груповата динамика, която може да промени поведението на хората и да доведе до ескалация на мирните протести. По думите ѝ усещането за принадлежност е основна човешка потребност, а липсата на идентичност и връзка с обществото може да задълбочи недоволството. „Търсенето на групата винаги идва от някаква вътрешна самота. Това е търсене на място, където да принадлежа, да бъда част от една група, която да ми каже кой съм“, обясни психологът.

Като начин за справяне с тревожността и общественото напрежение Донкина посочи културата, изкуството и разговорите, които помагат на хората да осмислят преживяванията си и да изразяват емоциите си.

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Тя подчерта и необходимостта от последователна държавна политика в подкрепа на психичното здраве. Според нея личните усилия на специалистите са важни, но не могат да заменят устойчивата институционална подкрепа. „Много хубави неща се случват, обаче те се случват с лични усилия. Това означава, че когато тези усилия спрат, няма да остане следа“, заяви Донкина.

Психологът акцентира върху нуждата от ясна нормативна уредба, включително закон за психотерапията и правила за работата на психолозите в болнична среда.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова