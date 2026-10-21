Докато в Англия вече отброяват дните до празника Хелоуин, животните в зоопарка Уипснейд, в графство Бедфордшир вече се наслаждават на тематични лакомства.

Видео: „Ройтерс“

Софийският зоопарк стана пълноправен член на Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите

Лемури, носорози и макаци бяха приятно изненадани от гледачите с тикви, царевица и чушки. Симпатичните и традиционни за Мадагаскар примати използваха ръцете си, за да ровят в издълбаните тикви в търсене на скрити лакомства.

Редактор: Цвета Лазаркова