Стопкадър: „Ройтерс“
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В Англия вече отброяват дните до празника
Докато в Англия вече отброяват дните до празника Хелоуин, животните в зоопарка Уипснейд, в графство Бедфордшир вече се наслаждават на тематични лакомства.
Видео: „Ройтерс“
Софийският зоопарк стана пълноправен член на Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите
Лемури, носорози и макаци бяха приятно изненадани от гледачите с тикви, царевица и чушки. Симпатичните и традиционни за Мадагаскар примати използваха ръцете си, за да ровят в издълбаните тикви в търсене на скрити лакомства.Редактор: Цвета Лазаркова
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