Министерският съвет прие решение за определяне на дейностите в мирно време, при които военни въздухоплавателни средства могат да се използват от Министерството на вътрешните работи и Министерството на здравеопазването.

Настоящото решение заменя действащото Решение № 898/19.11.2009 г. и последващите му изменения, поради настъпили промени в организационните структури и функциите на компетентните институции, както и необходимостта от по-добра координация при изпълнение на съвместни дейности.

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Дейностите, при които военни въздухоплавателни средства могат да се използват са транспортиране на медицински екипи за трансплантация, донори на органи, органи за трансплантация и лица, нуждаещи се от трансплантация, както и за транспортиране на медицински екипи за спешна медицинска помощ и пациенти, нуждаещи се от спешна медицинска помощ или лечение. Предвижда се също използването им за евакуация на хора от опасни и трудно достъпни терени, търсене и спасяване на хора, подпомагане от въздуха на действия за пожарогасене, както и за разузнаване и транспортиране на екипи и оборудване при овладяване и преодоляване на последствията от бедствия.

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Редът за заявяване, използване и отчитане на използването на военни въздухоплавателни средства ще бъде определен със съвместна заповед на министъра на отбраната, министъра на вътрешните работи и министъра на здравеопазването.

Редактор: Станимира Шикова