Швейцарската служба за управление на въздушното движение "Скайгайд" (Skyguide) работи с 50 процента от капацитета си като предпазна мярка поради техническа неизправност, предаде "Ройтерс".

"Скайгайд" посочи, че проблемът е бил причинен от неизправност в система, която генерира радарното изображение, използвано от диспечерите за наблюдение на въздушното движение. Полетите на летищата в Цюрих и Женева са възобновени след кратко прекъсване. Възможни са обаче закъснения поради намаления капацитет на въздушния контрол, предупреди службата.

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Към момента няма данни за кибератака, допълват от "Скайгайд".

Редактор: Ина Григорова