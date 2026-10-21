Десетки сигнали за застреляни животни възмутиха социалните мрежи в последните дни. Зачестяват ли случаите на насилие над уличните животни? Как държавата може да наказва подобни деяния? Това коментира активистът за защита на животните Явор Гечев в „Обедния информационен блок на NOVA NEWS”.

„Зачестяват случаите, които виждаме в социалните медии. Това е субективно възприятие. Не знам дали наистина зачестява, или хората стават по-чувствителни по темата и по-активни”, коментира Гечев.

Най-честата жертва са безстопанствените кучета. „Всяко трето или четвърто животно, което живее в градска среда, в себе си носи сачми от стрелба с въздушно оръжие. Това са случаи, останали незабелязани и не са съобщени на полицията. Така извършителят е получил увереност, че може да отиде една крачка нататък – следващият път да убие животното”, каза Гечев.

Във вторник Районният съд в Свищов постанови ефективни присъди за Анита Вачкова и Детелин Аврамов по делото за системно насилие над животни и разпространение на видеозаписи с изтезанията им в интернет.

„От една страна, това е най-голямата присъда за насилие над животни, която е издавана в България до момента. От друга страна, това престъпление е продължавало в продължение на повече от 10 години. Умъртвени са по особено жесток начин десетки животни. И някак си тази санкция не съответства на степента на престъплението, на садизма, с който е извършено това престъпление. И затова има обществено недоволство”, коментира Гечев.

Той отбеляза, че двамата са съдени по стари текстове от закона. След 2025 г. е имало промени.

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Редактор: Ина Григорова