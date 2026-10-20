Консумацията на повече плодове води до по-нисък риск от симптоми на депресия и тревожност при подрастващите, докато по-честият прием на подсладени със захар напитки е свързан с по-висок риск, показва проучване, проведено в Австралия от Университета в Сидни.

Изследването обхваща 6537 юноши от 71 средни училища в австралийските щати Нов Южен Уелс, Куинсланд и Западна Австралия. Наблюдението е продължило четири години, като участниците са били на средна възраст около 12,5 години в началото на проучването, съобщават авторите на изследването.

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Резултатите показват, че всяка допълнителна порция плодове дневно се свързва с 13% по-нисък риск от симптоми на депресия и със 7% по-нисък риск от симптоми на тревожност. Средната дневна консумация на плодове сред участниците през периода на изследването е варирала между две и 2,5 порции.

За разлика от това, по-високата консумация на подсладени със захар напитки, сред които газирани напитки, плодови сиропи и енергийни напитки, е свързана с повишен риск от симптоми на депресия и тревожност. Тази зависимост е установена както при момчетата, така и при момичетата, но е по-изразена при момчетата, особено по отношение на тревожността.

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Проучването е публикувано в научното списание „Психично здраве на деца и юноши“, а в анализа не са включени участници, които още в началото са проявявали по-силно изразени симптоми на депресия или тревожност. Изследователите са отчели и влиянието на фактори като възраст, пол, физическа активност и социално-икономически статус.

Авторите подчертават необходимостта от мерки, които да направят здравословните храни по-достъпни и финансово приемливи за семействата, както и да ограничат достъпа на младите хора до подсладени напитки.

Редактор: Никола Тунев