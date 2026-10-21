Бившият директор на Унгарската национална банка Дьорд Матолчи е бил задържан тази сутрин заедно с други лица, свързани с протичащо разследване на дейността на институцията по време на управлението му.

Задържаха бившия управител на ББР Стоян Мавродиев в Белград

Цитирайки неговия адвокат Пал Батки, унгарският новинарски сайт „Телекс“ заяви, че Матолчи ще бъде разпитан по-късно днес за измама, която е довела до значителни финансови загуби, както и за фалшифицирани частни документи.

Медията отбелязва, че не е успяла да се свърза с Батки по телефон или имейл. Прокурорите са отказали коментар.

Редактор: Станимира Шикова